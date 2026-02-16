14:30
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Власть

Комитет ЖК одобрил обмен заключенными между Кыргызстаном и Монголией

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции в третьем чтении одобрил проект закона «О ратификации Договора о выдаче между Кыргызстаном и Монголией», который подписан 21 июля 2025 года в Бишкеке.

Документ предусматривает правовые механизмы экстрадиции лиц, разыскиваемых для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора суда. После ратификации соглашение позволит двум странам официально запустить процедуру выдачи и передачи осужденных в рамках международного сотрудничества.

Читайте по теме
Кыргызстан и Монголия начнут обмениваться заключенными

Напомним, в исправительных учреждениях КР отбывают наказание два гражданина Монголии, тогда как среди заключенных там соотечественников нет. Несмотря на отсутствие кыргызстанцев в тюрьмах Монголии, от этой страны поступают запросы об экстрадиции осужденных, в связи с чем требуется создание правовой базы для обмена.
Ссылка: https://24.kg/vlast/362161/
просмотров: 96
Версия для печати
Материалы по теме
МИД Монголии поблагодарил посла КР за вклад в развитие двусторонних отношений
Президент Монголии наградил посла Кыргызстана Айбека Артыкбаева медалью «Дружба»
Испания выдала Казахстану бывшего сотрудника таможни, сбежавшего три года назад
Бактыяр Калпаев: 1,5 тысячи заключенных кыргызстанцев годами ждут экстрадиции
Россия отказала в переводе на родину 144 осужденных граждан Кыргызстана
Кыргызстан и Монголия начнут обмениваться заключенными
В тюрьмах России отбывают наказание более 1 тысячи 200 кыргызстанцев
В Кыргызстане осуждены 18 пакистанцев, в тюрьмах Пакистана кыргызстанцев нет
Уголовное дело против Екатерины Бивол могут возбудить в России
Назначен почетный консул Монголии в Оше и одноименной области
Популярные новости
Камчыбек Ташиев вернулся в&nbsp;Кыргызстан Камчыбек Ташиев вернулся в Кыргызстан
Племянник Ташиева снят с&nbsp;должности начальника транспортной прокуратуры&nbsp;&mdash; СМИ Племянник Ташиева снят с должности начальника транспортной прокуратуры — СМИ
Садыр Жапаров встретился с&nbsp;родственниками задержанных по&nbsp;наркопреступлениям Садыр Жапаров встретился с родственниками задержанных по наркопреступлениям
Спикер парламента Кыргызстана сложил с&nbsp;себя полномочия Спикер парламента Кыргызстана сложил с себя полномочия
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
16 февраля, понедельник
14:27
ВВП Кыргызстана в январе 2026 года составил 125,7 миллиарда сомов ВВП Кыргызстана в январе 2026 года составил 125,7 милли...
14:23
Комитет ЖК одобрил обмен заключенными между Кыргызстаном и Монголией
14:22
Поддержка женского предпринимательства. Открыт набор в менторскую программу
14:00
Кумтору 33 года: история борьбы, суверенитета и новых горизонтов
13:58
Землетрясение в 4,5 балла в Китае ощутили и в некоторых селах Кыргызстана