Комитет ЖК одобрил обмен заключенными между Кыргызстаном и Монголией

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции в третьем чтении одобрил проект закона «О ратификации Договора о выдаче между Кыргызстаном и Монголией», который подписан 21 июля 2025 года в Бишкеке.

Документ предусматривает правовые механизмы экстрадиции лиц, разыскиваемых для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора суда. После ратификации соглашение позволит двум странам официально запустить процедуру выдачи и передачи осужденных в рамках международного сотрудничества.

Напомним, в исправительных учреждениях КР отбывают наказание два гражданина Монголии, тогда как среди заключенных там соотечественников нет. Несмотря на отсутствие кыргызстанцев в тюрьмах Монголии, от этой страны поступают запросы об экстрадиции осужденных, в связи с чем требуется создание правовой базы для обмена.