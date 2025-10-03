19:03
Общество

Назначен почетный консул Монголии в Оше и одноименной области

Сегодня в Бишкеке состоялась церемония вручения экзекватуры почетного консула Монголии в Оше и Ошской области. Документ вручил Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в КР Содном Ганхуяг.

Экзекватура была вручена Татьяне Мартыновой, назначенной почетным консулом Монголии в городе Ош и Ошской области.

Посольство Монголии
Фото Посольство Монголии. Почетный консул

В своем выступлении посол Содном Ганхуяг отметил, что назначение почетного консула станет новым импульсом для укрепления кыргызско-монгольских отношений, расширения экономического сотрудничества, культурных и образовательных обменов, а также развития дружбы между двумя народами.

Учреждение института почетного консульства позволит активнее содействовать развитию деловых связей, поддерживать совместные инициативы и оказывать помощь гражданам Монголии, проживающим и работающим в Кыргызстане.
