Кыргызстан и Монголия начнут обмениваться заключенными

По данным на 2025-й, в Кыргызстане отбывают наказание в тюрьмах два гражданина Монголии. Об этом сообщила заместитель генерального прокурора Умуткан Конкубаева на заседании комитета Жогорку Кенеша по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Она представила депутатам проект договора о выдаче между Кыргызской Республикой и Монголией, который подписан 21 июля прошлого года в рамках государственного визита президента Монголии в нашу страну.

По словам замгенпрокурора, в Монголии живут около 50 граждан КР, однако среди содержащихся в закрытых учреждениях этого государства нет кыргызстанцев.

«Уголовные дела возбуждались, но из-за отсутствия состава преступления граждан не привлекали к ответственности. При этом были случаи нарушения миграционного законодательства, в результате чего кыргызстанцев депортировали», — уточнила она.

Умуткан Конкубаева добавила: в связи с тем, что в КР есть осужденные граждане Монголии, и от этой страны поступают запросы об экстрадиции, необходимо создать правовую базу между двумя государствами для осуществления обмена.

По итогам обсуждения депутаты одобрили проект закона о ратификации договора в первом чтении.