Закон о ратификации договора о выдаче между КР и Монголией подписал президент

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о ратификации договора о выдаче между Кыргызстаном и Монголией.

Отмечается, что документ создает правовую базу для экстрадиции лиц, осужденных за преступления, что позволит им отбывать наказание на родине.

Договор, подписанный в Бишкеке 21 июля 2025 года, регулирует порядок выдачи лиц между двумя странами. Министерству иностранных дел поручено уведомить монгольскую сторону о завершении внутригосударственных процедур.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования (газета «Эркин Тоо» от 17 марта 2026 года № 20).

Напомним, в исправительных учреждениях КР отбывают наказание два гражданина Монголии, тогда как среди заключенных там соотечественников нет. Несмотря на отсутствие кыргызстанцев в тюрьмах Монголии, от этой страны поступают запросы об экстрадиции осужденных, в связи с чем требуется создание правовой базы для обмена.



