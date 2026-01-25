Президент Монголии наградил посла Кыргызстана Айбека Артыкбаева медалью «Дружба». Соответствующий указ подписал Ухнаагийн Хурэлсух, сообщает его пресс-служба.

Фото пресс-службы президента Монголии

Отмечается, что награда вручена в знак признания вклада в развитие отношений и сотрудничества между двумя странами, в том числе в укрепление дружбы и связей между народами.

Айбек Артыкбаев заметил, что будет продолжать делать все возможное для дальнейшего расширения и развития отношений и партнерства между Монголией и КР.

Напомним, 21 января он освобожден от должности посла Кыргызстана в Монголии. Новым официальным представителем КР в этой стране стал Айбек Молдогазиев.