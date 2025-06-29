14:26
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

РФ заинтересована в притоке трудовых мигрантов, но они должны соблюдать правила

Россия заинтересована в притоке трудовых мигрантов, но они должны соблюдать правила пребывания. Об этом сегодня в Чолпон-Ате заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

пресс-службы МИД РФ
Фото пресс-службы МИД РФ

В рамках официального визита в Кыргызстан он и министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев обсудили трудовую миграцию.

Сергей Лавров отметил, что Россия придает важное значение соблюдению иностранцами правил пребывания в стране.

Он сообщил, что стороны также обсудили ситуацию вокруг Ирана и на Ближнем Востоке, а также поблагодарил Бишкек за его позицию по конфликту в Украине.

Напомним, в РФ ужесточают законы в отношении мигрантов. Госдума приняла пакет законов, касающихся российской миграционной политики, и продолжает инициировать новые.

С 30 июня 2025 года стартует второй этап эксперимента по апробации новых правил въезда и выезда иностранцев и лиц без гражданства. В соответствии с новыми правилами иностранцам, въезжающим в Россию по безвизовому режиму, в том числе гражданам Кыргызской Республики, нужно не позднее чем за 72 часа до планируемого пересечения границы пройти регистрацию в мобильном приложении RuID.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334606/
просмотров: 224
Версия для печати
Материалы по теме
Но надо работать. Сергей Лавров признался, что хотел бы отдохнуть на Иссык-Куле
Кыргызстан выступает против искажения фактов о Второй мировой войне
Более 44 тысяч кыргызстанцев работают в сервисах «Яндекс» в России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Чолпон-Ату
Глава МИД России Сергей Лавров посетит Кыргызстан с официальным визитом
Если мигрант не ходит в школу: главный правозащитник РФ призывает высылать семьи
Кыргызстан и Россия обсудили миграционные вопросы и новые правила въезда
В России решили ужесточить для трудовых мигрантов экзамен по русскому языку
Кыргызстанцы, вышедшие из реестра контролируемых лиц в РФ, не могут найти работу
Кыргызстанца депортировали на родину за оскорбление власти в Тюмени
Популярные новости
Назначен новый мэр Токмака Назначен новый мэр Токмака
Парламент Ирана проголосовал за&nbsp;приостановку сотрудничества с&nbsp;МАГАТЭ Парламент Ирана проголосовал за приостановку сотрудничества с МАГАТЭ
О&nbsp;необходимости развивать русский язык в&nbsp;странах СНГ заявил Алексей Оверчук О необходимости развивать русский язык в странах СНГ заявил Алексей Оверчук
После обращения к&nbsp;Камчыбеку Ташиеву в&nbsp;Токмаке начали строить спорткомплекс После обращения к Камчыбеку Ташиеву в Токмаке начали строить спорткомплекс
Бизнес
Новый рейс из&nbsp;Алматы в&nbsp;Тамчи открыла &laquo;Асман Эйрлайнс&raquo; Новый рейс из Алматы в Тамчи открыла «Асман Эйрлайнс»
Какой вы&nbsp;покупатель? Тест Какой вы покупатель? Тест
Проведите выходные с&nbsp;большим футболом&nbsp;&mdash; смотрите вместе с&nbsp;Saima + O!TV Проведите выходные с большим футболом — смотрите вместе с Saima + O!TV
Это возможно? Как наши сограждане получают кредиты в&nbsp;России Это возможно? Как наши сограждане получают кредиты в России
29 июня, воскресенье
14:14
Камчыбек Ташиев побывал в Чаткале и внепланово пришел в местный роддом Камчыбек Ташиев побывал в Чаткале и внепланово пришел в...
14:10
Но надо работать. Сергей Лавров признался, что хотел бы отдохнуть на Иссык-Куле
14:00
Болезнь будущего. Вертебролог о причинах и профилактике сколиоза
13:50
РФ заинтересована в притоке трудовых мигрантов, но они должны соблюдать правила
13:33
Кыргызстан выступает против искажения фактов о Второй мировой войне