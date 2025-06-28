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Власть

После обращения к Камчыбеку Ташиеву в Токмаке начали строить спорткомплекс

По поручению председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева в микрорайоне Токмака началось строительство нового спортивного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Глава ведомства Нурдан Орунтаев познакомил жителей города с проектом нового спорткомплекса и ответил на вопросы. На встрече присутствовал и новый мэр Алтынбек Эргешов.

Нурдан Орунтаев ознакомился и с ходом строительства дополнительного корпуса на 375 мест, возводимого рядом со средней школой № 1 имени Маркова. Он осмотрел здания недостроенных школы и детского сада в Токмаке, которые заброшены с 1989-го, и сообщил, что по этим объектам начнут работу.

Напомним, 24 июня Камчыбек Ташиев приехал в Токмак после жалоб местных жителей на задержки и низкое качество строительства нового парка, а также на то, что капремонт спортивной школы не проводили больше года.

На встрече горожане, помимо прочего, просили у главы ГКНБ построить спорткомплекс.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334588/
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