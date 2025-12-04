В Бишкеке продолжается строительство многофункционального спорткомплекса

В Бишкеке продолжается строительство многофункционального спортивного комплекса на улице Токтоналиева. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

По его данным, объект представляет собой двухэтажное здание прямоугольной формы.

«Общая площадь строения — 2 тысячи 296 квадратных метров. На первом этаже предусмотрены гардеробная, тренерская, комната судьи, помещения для персонала, санитарные узлы, мужская и женская раздевалки, инвентарная, а также две полноразмерные площадки. Здесь же размещена котельная. На втором этаже расположены тренажерный зал, медицинский кабинет, санитарный узел и техническое помещение», — говорится в сообщении.

Строительство ведется в соответствии с современными стандартами. Фундамент выполнен ленточным типом, наружные стены и перегородки из сэндвич-панелей, а каркас сооружения металлический, что обеспечивает прочность, энергоэффективность и долговечность объекта.