На строительство комплекса «Теннис парк» в Бишкеке объявят повторный конкурс. Об этом сообщили в мэрии города.

Уточняется, что планируется найти частного партнера для реконструкции и строительства круглогодичного комплекса «Теннис парк» на базе кортов «Тай брейк».

Напомним, в 2025 году столичный департамент физической культуры и спорта совместно с Центром ГЧП объявил конкурс на отбор инвестора и определил потенциального партнера. Однако итоговое соглашение стороны не успели подписать — срок, установленный законодательством для заключения договора, истек.

Проект направлен на реконструкцию, строительство крытого круглогодичного теннисного комплекса, соответствующего современным стандартам спортивной инфраструктуры, расширение возможностей для занятий физической культурой и спортом, а также развитию массового и профессионального спорта приведет к росту имиджа города как спортивного центра.