Общество

На строительство комплекса «Теннис парк» в Бишкеке объявят повторный конкурс

На строительство комплекса «Теннис парк» в Бишкеке объявят повторный конкурс. Об этом сообщили в мэрии города.

Уточняется, что планируется найти частного партнера для реконструкции и строительства круглогодичного комплекса «Теннис парк» на базе кортов «Тай брейк».

Напомним, в 2025 году столичный департамент физической культуры и спорта совместно с Центром ГЧП объявил конкурс на отбор инвестора и определил потенциального партнера. Однако итоговое соглашение стороны не успели подписать — срок, установленный законодательством для заключения договора, истек.

Проект направлен на реконструкцию, строительство крытого круглогодичного теннисного комплекса, соответствующего современным стандартам спортивной инфраструктуры, расширение возможностей для занятий физической культурой и спортом, а также развитию массового и профессионального спорта приведет к росту имиджа города как спортивного центра.
Материалы по теме
Камчыбек Ташиев открыл новый спортивный комплекс в Бишкеке
Казахстанка Елена Рыбакина победила на Australian Open, обыграв первую ракетку
Нелли Буюклянова возглавила Федерацию тенниса Кыргызстана
В Бишкеке продолжается строительство многофункционального спорткомплекса
Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина впервые выиграла финал турнира WTA
В городе Ош начато строительство нового спортивного комплекса
Мария Шарапова включена в Международный зал теннисной славы
Готов эскиз нового спортивного комплекса в Балыкчи
Международный турнир по теннису J30 завершился в Чолпон-Ате. Результаты
В Бишкеке пройдет международный турнир по теннису Bishkek Open
Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и евро. Курс валют на 26 марта
С 1 июля начнут платить по 1,2 тысячи сомов на детей до трех лет. Подробности
Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31 марта
В Кыргызстане меняют правила поступления в вузы: создадут центр для иностранцев
В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки
MEGA дарит 30 ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay
Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
Геологические службы Кыргызстана и США провели переговоры впервые за 13 лет
Программу защиты прав потребителей на 2026-2030 годы утвердили страны ЕАЭС
В США прошли многотысячные митинги против Дональда Трампа под лозунгом No Kings
В Бишкеке пройдет национальный форум «Уңгужол: культурно-духовное обновление»