18:01, 05 февраля 2026, Бишкек - 24.kg, Айбек СУЛТАНОВ
Камчыбек Ташиев открыл новый спортивный комплекс в Бишкеке
Заместитель главы кабинета министров — председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев принял участие в открытии нового спортивного комплекса в Бишкеке. Объект возвели на базе Республиканского спортивного колледжа имени Шералы Сыдыкова.
После капитального ремонта в эксплуатацию ввели общежитие, мечеть и воспитательный корпус.
Современный центр призван обеспечить молодежи широкие возможности для занятий спортом и получения образования. В состав комплекса входят зал борьбы, зрительские трибуны, зона питания, конференц-зал и дополнительные помещения для тренировок.
Зал борьбы оснастили современными коврами и необходимым инвентарем для занятий греко-римской и вольной борьбой. Здесь спортсмены смогут проводить интенсивные сборы и готовиться к международным стартам. Кроме того, инфраструктура включает кардиозону для общей физической подготовки.
Обновленное здание воспитательного корпуса позволило создать условия для гармоничного сочетания учебного процесса и спорта. Новый медицинский блок и санитарное отделение укомплектовали современным оборудованием для профилактических осмотров и оказания первой помощи.
Камчыбек Ташиев отметил, что комплекс станет центром подготовки не только будущих чемпионов, но и всесторонне развитой молодежи. По его словам, открытие объекта создало новые возможности для профессионального роста атлетов и развития спортивной инфраструктуры региона.