Камчыбек Ташиев открыл новый спортивный комплекс в Бишкеке

Заместитель главы кабинета министров — председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев принял участие в открытии нового спортивного комплекса в Бишкеке. Объект возвели на базе Республиканского спортивного колледжа имени Шералы Сыдыкова.

После капитального ремонта в эксплуатацию ввели общежитие, мечеть и воспитательный корпус.



















Обновленное здание воспитательного корпуса позволило создать условия для гармоничного сочетания учебного процесса и спорта. Новый медицинский блок и санитарное отделение укомплектовали современным оборудованием для профилактических осмотров и оказания первой помощи.