18:21
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Спорт

Камчыбек Ташиев открыл новый спортивный комплекс в Бишкеке

Заместитель главы кабинета министров — председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев принял участие в открытии нового спортивного комплекса в Бишкеке. Объект возвели на базе Республиканского спортивного колледжа имени Шералы Сыдыкова.

После капитального ремонта в эксплуатацию ввели общежитие, мечеть и воспитательный корпус.

Современный центр призван обеспечить молодежи широкие возможности для занятий спортом и получения образования. В состав комплекса входят зал борьбы, зрительские трибуны, зона питания, конференц-зал и дополнительные помещения для тренировок.

Зал борьбы оснастили современными коврами и необходимым инвентарем для занятий греко-римской и вольной борьбой. Здесь спортсмены смогут проводить интенсивные сборы и готовиться к международным стартам. Кроме того, инфраструктура включает кардиозону для общей физической подготовки.

Обновленное здание воспитательного корпуса позволило создать условия для гармоничного сочетания учебного процесса и спорта. Новый медицинский блок и санитарное отделение укомплектовали современным оборудованием для профилактических осмотров и оказания первой помощи.

Камчыбек Ташиев отметил, что комплекс станет центром подготовки не только будущих чемпионов, но и всесторонне развитой молодежи. По его словам, открытие объекта создало новые возможности для профессионального роста атлетов и развития спортивной инфраструктуры региона.

Ссылка: https://24.kg/sport/360803/
просмотров: 286
Версия для печати
Материалы по теме
Камчыбек Ташиев помог сельскому молдо достроить дом в Сузакском районе
В Ат-Баши до сих пор нет акима: Камчыбек Ташиев потребовал объяснить задержку
Медикам Нарынской области Камчыбек Ташиев вручил 20 новых автомобилей
Камчыбек Ташиев подарил квартиру молодой семье с тройняшками
В Кыргызстане за год приостановили лицензии 35 ломбардов
Камчыбек Ташиев принял сотрудников ГКНБ — победителей международного турнира
В Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе
Камчыбек Ташиев потребовал от китайской компании выучить кыргызский язык
Миллион, подарки и автографы: визит Камчыбека Ташиева в интернат удивил детей
Новое здание спецназа «Альфа» ГКНБ открыли в Бишкеке
Популярные новости
Кубок Ивана Ярыгина. Дильназ Сазанова и&nbsp;Кайыркуль Шаршебаева вышли в&nbsp;полуфинал Кубок Ивана Ярыгина. Дильназ Сазанова и Кайыркуль Шаршебаева вышли в полуфинал
Кубок Азии по&nbsp;футзалу. Сборная Кыргызстана обыграла команду Кореи Кубок Азии по футзалу. Сборная Кыргызстана обыграла команду Кореи
Кубок Ивана Ярыгина. Кыргызстанка Нурзат Нуртаева получила бронзу без боя Кубок Ивана Ярыгина. Кыргызстанка Нурзат Нуртаева получила бронзу без боя
Кубок Ивана Ярыгина. Дильназ Сазанова будет бороться за&nbsp;золотую медаль Кубок Ивана Ярыгина. Дильназ Сазанова будет бороться за золотую медаль
Бизнес
Технологии на&nbsp;службе государства: тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Технологии на службе государства: тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
MegaKassa от&nbsp;MEGA: полноценная касса в&nbsp;смартфоне предпринимателя MegaKassa от MEGA: полноценная касса в смартфоне предпринимателя
Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по&nbsp;всему Кыргызстану Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по всему Кыргызстану
ЧПК &laquo;Джунда&raquo; провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты ЧПК «Джунда» провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты
5 февраля, четверг
18:03
Расходы на зимнюю Олимпиаду в Италии превысили $5 миллиардов Расходы на зимнюю Олимпиаду в Италии превысили $5 милли...
18:01
Камчыбек Ташиев открыл новый спортивный комплекс в Бишкеке
17:59
Из Грузии экстрадирован обвиняемый в крупном мошенничестве гражданин Кыргызстана
17:36
Электромобили увеличили спрос на электроэнергию в мире на 31,7 процента
17:35
Министр Орунтаев сообщил о банкротстве стройкомпании «Эмаком»