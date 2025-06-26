Договор о союзнических отношениях с Кыргызстаном ратифицирован в Казахстане

Закон о ратификации договора об углублении и расширении союзнических отношений между Кыргызстаном и Казахстаном, подписанный 19 апреля 2024 году в Астане, одобрил сенат РК.

Отмечается, что страны расширяют сотрудничество в ряде сфер: политической, военной, торгово-экономической, а также в инвестициях, логистике и энергетике.

В 2026 году на границе с Кыргызстаном будет запущен крупный транспортно-логистический хаб у КПП «Карасу» и «Ак-Тилек», а к 2030 году товарооборот между странами должен достичь $3 миллиардов.

Напомним, президент Кыргызстана этот документ одобрил в декабре 2024 года.

«Договор предусматривает расширение сотрудничества в политической, военной, торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, водно-энергетической, образовательной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. В соответствии с договором стороны подтверждают обязательство развивать союзнические отношения на основе всестороннего сотрудничества, доверия, равенства и взаимного учета национальных интересов, взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ», — говорится в заключении.

Стороны также поддерживают дальнейшее развитие и укрепление межпарламентских связей, в том числе в рамках Межпарламентского совета по сотрудничеству между парламентом РК и Жогорку Кенешем КР.