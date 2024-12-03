Договор о союзнических отношениях между Кыргызстаном и Казахстаном ратифицирован

Президент подписал Закон «О ратификации Договора об углублении и расширении союзнических отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан».

Основной целью документа является дальнейшее укрепление кыргызско-казахстанских добрососедских отношений в духе союзничества и стратегического партнерства. Он дополняет договор о вечной дружбе от 8 апреля 1997 года и Договор о союзнических отношениях от 25 декабря 2003 года, а также открывает новые возможности для дальнейшего развития двустороннего взаимодействия.

Отмечается, что это придаст дополнительный импульс комплексному развитию двустороннего взаимодействия в политической, военно-технической, экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной, водно-энергетической, научно-технической, культурно-гуманитарной сферах, а также в сфере миграции и экологической безопасности между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан.