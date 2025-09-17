Госдума ратифицировала протокол о поставках нефти и нефтепродуктов в Кыргызстан

Государственная дума ратифицировала протокол к соглашению о сотрудничестве между правительствами России и Кыргызстана в сфере поставок нефти и нефтепродуктов.

Он подписан в Санкт-Петербурге 20 декабря прошлого года для сохранения действующих норм таможенного администрирования, говорится в пояснительной записке.

В рамках документа предусматривается продление применения временного периодического таможенного декларирования для поставок нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом.

Временное применение протокола с 31 декабря 2024-го обусловлено необходимостью с 1 января 2025 года обеспечить декларирование нефти и нефтепродуктов путем подачи временной декларации при их вывозе из РФ в КР трубопроводным транспортом в соответствии с индикативными балансами.