Экономика

Совет Федерации РФ продлил действующие правила поставок нефти в Кыргызстан

В России Совет Федерации ратифицировал протокол о сотрудничестве с Кыргызстаном в нефтяной сфере.

Уточняется, что на пленарном заседании одобрен протокол, вносящий изменения в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов от 6 июня 2016 года. Документ был подписан в Санкт-Петербурге 20 декабря 2024 года с целью сохранения действующих норм таможенного администрирования, как указано в пояснительной записке к законопроекту.

Протоколом предусматривается продление применения временного периодического таможенного декларирования для поставок нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом. Решение обусловлено технологическими особенностями процесса транспортировки данным видом транспорта и его таможенного администрирования, что позволяет оптимизировать процедуры и обеспечить бесперебойность поставок.

Данная мера направлена на поддержание стабильности в энергетическом сотрудничестве между странами.
