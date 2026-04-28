16:03
USD 87.43
EUR 102.72
RUB 1.16
Власть

Комитет Жогорку Кенеша поддержал ратификацию налогового соглашения с Японией

Комитет Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции рассмотрел проект закона «О ратификации соглашения между Кыргызской Республикой и Японией об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предупреждении уклонения и избежания уплаты налогов», подписанного 19 декабря 2025 года в городе Токио. Инициатором выступил председатель кабинета министров КР.

По итогам рассмотрения законопроект был одобрен в первом чтении.

Соглашение направлено на регулирование налоговых отношений между двумя странами, устранение двойного налогообложения доходов, а также предотвращение уклонения от уплаты налогов и налоговых злоупотреблений.
Ссылка: https://24.kg/vlast/372244/
просмотров: 110
Версия для печати
