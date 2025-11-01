10:02
Власть

Президент ратифицировал Соглашение о создании механизма гражданской защиты ОТГ

Президент Кыргызстана подписал Закон «О ратификации Соглашения о создании механизма гражданской защиты Организации тюркских государств, подписанного 6 ноября 2024 года в городе Бишкек».

Документ принят в целях выполнения внутригосударственных процедур по вступлению в силу этого соглашения. Оно предусматривает цели, области применения и структуру механизма гражданской защиты ОТГ, организацию взаимодействия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечение готовности и реагирование на возможные чрезвычайные ситуации, а также оказание взаимной помощи в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
