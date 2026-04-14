18:08
USD 87.45
EUR 103.04
RUB 1.15
Власть

В ЖК одобрили ряд законопроектов о ратификации международных соглашений

Парламентский комитет по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции рассмотрел и одобрил пакет законопроектов, инициированных председателем кабинета министров КР.

В их числе — ратификация договора государств — участников СНГ о порядке организации и проведения международных контролируемых поставок, подписанного 10 октября 2025 года в Душанбе.

Также одобрено соглашение стран Шанхайской Организации Сотрудничества о создании Антинаркотического центра ШОС, подписанное 1 сентября 2025 года в Тяньцзине.

Кроме того, комитет поддержал ратификацию соглашения между странами Бенилюкс и Кыргызской Республикой о реадмиссии лиц, подписанного 18 июня 2025 года в Брюсселе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/370310/
просмотров: 164
Версия для печати
Популярные новости
Бизнес
14 апреля, вторник
18:04
Кыргызстан обсудил с Samsung C&T инвестиционное сотрудничество Кыргызстан обсудил с Samsung C&T инвестиционное сотрудн...
18:02
Спустя 2,5 месяца в ГП «Кыргызфармация» снова сменился руководитель
17:58
Новый уровень: приложение BAKAI Business стало доступно на китайском языке
17:54
На трассе Бишкек — Ош готовятся к строительству нового тоннеля
17:51
Пожар в районе Карагачевой рощи: для тушения привлечены две бригады