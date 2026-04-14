В ЖК одобрили ряд законопроектов о ратификации международных соглашений

Парламентский комитет по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции рассмотрел и одобрил пакет законопроектов, инициированных председателем кабинета министров КР.

В их числе — ратификация договора государств — участников СНГ о порядке организации и проведения международных контролируемых поставок, подписанного 10 октября 2025 года в Душанбе.

Также одобрено соглашение стран Шанхайской Организации Сотрудничества о создании Антинаркотического центра ШОС, подписанное 1 сентября 2025 года в Тяньцзине.

Кроме того, комитет поддержал ратификацию соглашения между странами Бенилюкс и Кыргызской Республикой о реадмиссии лиц, подписанного 18 июня 2025 года в Брюсселе.