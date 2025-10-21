Конвенцию МОТ о частных агентствах занятости ратифицировал президент Кыргызстана

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О ратификации Конвенции № 181 Международной организации труда о частных агентствах занятости».

Конвенция утверждена 3 июня 1997 года в Женеве и является одним из ключевых международных документов в сфере регулирования трудоустройства.

Ратификация позволит создать правовую основу для деятельности частных агентств занятости, установить единые стандарты и повысить качество предоставляемых услуг. Также это поможет гармонизировать национальное законодательство с международными нормами в сфере труда, отметили в пресс-службе главы государства.

Документ принят Жогорку Кенешем 25 сентября 2025-го.