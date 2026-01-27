В Бишкеке и Астане здания дипмиссий КР и РК будут предоставлены безвозмездно

Соглашение Кыргызстана и Казахстана о взаимном предоставлении зданий и земельных участков для дипломатических нужд обсудили депутаты Жогорку Кенеша. Парламентский комитет по международным делам, обороне, безопасности и миграции одобрил ратификацию документа, который поддержан сразу в трех чтениях.

По словам заместителя главы МИД Алмаза Имангазиева, соглашение регулирует условия размещения дипломатических миссий двух стран — Бишкек и Астана передают друг другу объекты недвижимости и земельные участки в безвозмездное пользование.

К таким объектам относятся как здания самих посольств, так и резиденции послов.

Заявлено, что документ, подписанный 22 августа 2025 года в Бишкеке, закрепляет паритетные условия работы дипломатов и юридически освобождает стороны от необходимости платить аренду за используемые территории.