Профильный комитет Жогорку Кенеша поддержал отмену штрафа за мошенничество

Парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша поддержал в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену штрафа за мошенничество.

Инициатор — депутат Арсланбек Эгембердиев. Он предлагает ужесточить наказание за обсуждаемый вид преступления.

Согласно документу, завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием в незначительном размере наказывается лишением свободы до одного года, в то время как в действующем законодательстве предусмотрен только штраф от 20 до 50 тысяч сомов.

То же деяние, совершенное в значительном размере группой лиц, наказывается лишением свободы от двух до трех лет. За мошенничество в особо крупном размере парламентарий предусмотрел лишение свободы от 8 до 12 лет.

Арсланбек Эгембердиев предложил прописать, что условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для мошенников применяется только в случае полного возмещения ущерба. В действующем Уголовном кодексе разрешается применять УДО при возмещении половины ущерба.

Нардеп также предлагает исключить освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования за мошенничество, совершенное в значительном размере. Ранее эта норма применялась только для мошенничества в крупном и особо крупном размере.