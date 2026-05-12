Общество

В апреле с грузовых автомобилей взыскано штрафов на 928 тысяч сомов

Чуй-Бишкекское региональное управление департамента наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций провело плановые и внеплановые проверки каботажных грузоперевозок на территории Чуйской области и столицы.

В ходе проверок выявлены факты несоблюдения требований транспортного законодательства, а также нарушения правил грузоперевозок и установленных норм при осуществлении каботажных перевозок.

Всего проверено 50 транспортных средств, осуществлявших каботажные грузоперевозки. По выявленным нарушениям составлено 50 административных протоколов.

По итогам проведенных мероприятий взысканы штрафы на общую сумму 928 тысяч 500 сомов.
