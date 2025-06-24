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Власть

В Кыргызстане работают более 23 тысяч государственных и муниципальных служащих

В Кыргызстане на начало 2025 года насчитывалось 19 тысяч государственных и 4,2 тысячи муниципальных служащих. Такие данные приводит Национальный статистический комитет по случаю Дня работников государственной и муниципальной службы.

Праздник учрежден постановлением правительства от 4 января 2017 года в знак признания вклада госаппарата в развитие страны.

По данным Нацстаткома, 62,4 процента всех госслужащих сосредоточены в Бишкеке — это почти 11,9 тысячи человек. Второе место занимает Ошская область, где на государственной службе задействовано 716 человек.

В структуре занятости 1 тысяча 369 человек занимают политические и специальные должности, остальные — административные.

Женщины составляют 44,6 процента от общего числа госслужащих. Однако в гендерном соотношении все еще наблюдается дисбаланс: мужчины преобладают как в органах государственного управления (55 процентов), так и в органах местного самоуправления (59 процентов).

Нацстаткома
Фото Нацстаткома. Государственные служащие, занимающие государственные должности (на начало 2025 года, в процентах к итогу)

На муниципальной службе в стране трудятся 4 тысячи 242 человека, из них более трети — женщины (41 процент). Больше всего муниципальных служащих работает в Ошской (1 тысяча 23) и Джалал-Абадской (845) областях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333902/
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