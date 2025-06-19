Глава представительства госкорпорации «Росатом» в Бишкеке Дмитрий Константинов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, призвал всех не использовать слово «Киргизия», говоря о Кыргызской Республике.

Фото из архива. Глава представительства госкорпорации «Росатом» в Кыргызстане Дмитрий Константинов

Он отметил, что и при написании документов необходимо употреблять название страны правильно — Кыргызская Республика.

Это проявление уважения к суверенитету и самоидентичности нашего союзника. Дмитрий Константинов

По его словам, правильное название государства нужно применять во всех двусторонних документах и в ходе российско-кыргызских официальных мероприятий.

Глава представительства «Росатома» считает, что корректное отношение укрепит дружеские и партнерские связи между странами.

Он отметил, что живет в КР три года.