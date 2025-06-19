Глава представительства госкорпорации «Росатом» в Бишкеке Дмитрий Константинов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, призвал всех не использовать слово «Киргизия», говоря о Кыргызской Республике.
Он отметил, что и при написании документов необходимо употреблять название страны правильно — Кыргызская Республика.
Это проявление уважения к суверенитету и самоидентичности нашего союзника.Дмитрий Константинов
По его словам, правильное название государства нужно применять во всех двусторонних документах и в ходе российско-кыргызских официальных мероприятий.
Глава представительства «Росатома» считает, что корректное отношение укрепит дружеские и партнерские связи между странами.
Он отметил, что живет в КР три года.