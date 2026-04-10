Безопасность без границ: Кыргызстан и «Росатом» ликвидируют урановое наследие

Кыргызская Республика совместно со специалистами российской атомной отрасли завершила ключевой этап рекультивации хвостохранилищ. Рассказываем, как современные технологии и сотрудничество с Россией нейтрализуют «тихую угрозу» в сердце Центральной Азии.

Экологическая повестка в Центральной Азии выходит на новый уровень благодаря синергии государственных интересов и высоких технологий. Многолетняя проблема урановых хвостохранилищ, оставшихся в наследство от советского атомного проекта, перешла из стадии мониторинга в фазу активной рекультивации. Ключевым технологическим партнером Кыргызстана в этом стратегическом процессе выступает госкорпорация «Росатом».

Проблема горнорудного наследия десятилетиями оставалась одной из самых острых для региона. Согласно Государственному кадастру отходов, на территории КР сосредоточено 92 объекта (по состоянию на 2006 год) с токсичными и радиоактивными отходами, из которых 60 (33 хвостохранилища и 27 горных отвалов) находятся в ведении МЧС. Суммарный объем отходов на указанных объектах оценивается специалистами в 12 миллионов кубометров.

Фото компании. Объект «Талды-Булак» после рекультивационных работ летом 2024 года

Состояние многих площадок значительно ухудшилось после закрытия производств в конце прошлого века. Ситуацию осложняет география: объекты расположены вблизи рек и населенных пунктов, в зонах, подверженных селям и оползням. В условиях климатических изменений угроза нарушения целостности хранилищ стала вызовом международного масштаба, требующим вмешательства профессионалов.

Решение вопроса началось с запуском в 2012 году Межгосударственной целевой программы (МЦП) СНГ. Техническую реализацию задач обеспечивала госкорпорация «Росатом». Проект стал эталоном кооперации: 75 процентов финансирования выделялось Российской Федерацией, остальная часть — Казахстан (15 процентов), Кыргызстан (5 процентов) и Таджикистан (5 процентов).

Главной задачей экспертов стала не просто временная консервация, а полная реабилитация территорий.

Ярким достижением стало завершение в августе 2025 года работ в поселке Мин-Куш. Здесь применена стратегия консолидации: отходы с площадок «Туюк-Суу» и «Талды-Булак» перемещены на централизованное хвостохранилище «Дальнее». Объект прошел глубокую модернизацию, получил многослойные защитные экраны и системы водоотведения, что гарантирует его устойчивость к природным катаклизмам. Ранее аналогичный успех зафиксирован в Каджи-Сае в 2019-м.

Фото компании. Объект «Дальнее» после рекультивационных работ осенью 2025 года

Стратегия развития до 2030 года

Работы в Мин-Куше — лишь часть долгосрочной дорожной карты. Согласно распоряжению правительства РФ № 1983, сотрудничество по линии «Росатома» продлено на 2024-2030 годы. В новый этап включены объекты бывшего промышленного комплекса в поселке Каджи-Сай, горного отвала Тоо-Моюн и площадок в селе Кызыл-Жар.

Обновленный план подразумевает выделение значительных средств. Россия выделила на этот проект дополнительные 2,1 миллиарда рублей (распоряжение правительства РФ № 1983). Это позволит не только ликвидировать наиболее опасные точки, но и включить в работу площадки с более низким уровнем риска, которые долго оставались вне основной повестки.

Для Кыргызской Республики партнерство с «Росатомом» — это залог долгосрочной экологической стабильности. Сегодня территории, вызывавшие опасения, возвращаются в хозяйственный оборот, обеспечивая безопасное пространство для жизни будущих поколений.

Фото компании. Объект «Туюк-Суу» после рекультивационных работ осенью 2025 года

Справка

Межгосударственная целевая программа (МЦП) СНГ программы «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств» является уникальным примером интеграционного взаимодействия. Россия в лице госкорпорации «Росатом» выступает как ключевой донор (75 процентов бюджета) и главный технологический эксперт, обеспечивающий выполнение работ по мировым стандартам безопасности.

Проект «Мин-Куш»: Безопасность в цифрах — Рекультивация площадок «Талды-Булак» и «Туюк-Суу» включал перемещение сотен тысяч тонн радиоактивного грунта на модернизированное хвостохранилище «Дальнее».

Объект оборудован многослойным изолирующим покрытием, предотвращающим выход радона и фильтрацию осадков. На всех этапах осуществлялся непрерывный радиационный контроль в санитарно-защитных зонах. Налажен постоянный мониторинг.

Предприятие «Росатома» специализируется на ликвидации сложнейших объектов накопленного экологического вреда. Компетенции «Росатома» позволяют применять в Кыргызстане апробированные решения, минимизирующие риски для населения.

В 2024-2025 годах эксперты МАГАТЭ подтвердили соответствие проводимых работ международным нормам радиационной безопасности. Опыт «Росатома» в КР признан эталонной моделью для международных проектов по реабилитации территорий.