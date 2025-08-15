10:52
USD 87.38
EUR 101.97
RUB 1.10
Экономика

Росатом доставил в Кыргызстан первые компоненты для ветряной электростанции

Росатом доставил в Кыргызстан первые компоненты для строительства ветряной электростанции (ВЭС) в Кок-Мойноке Иссык-Кульской области. Об этом сообщил представитель российской госкорпорации Григорий Назаров.

«Мы осуществили доставку первых компонентов — гондол, ступиц, генераторов и башен для строительства ветропарка в Иссык-Кульской области. Мы рассчитываем залить первый фундамент ВЭС уже в следующем году», — сказал он на полях VII Российско-Кыргызского экономического форума.

Он напомнил, что запуск объекта планируется в первой половине 2027 года.

«Строительство ветроэнергетической станции сделает возможным использование энергии ветра на благо жителей нашей страны. Проект Росатома поступательно выходит на стадию реализации, и мы оказываем нашим партнерам всестороннюю поддержку», — отметил в свою очередь министр энергетики КР Таалайбек Ибраев.

Росатом и кабмин КР подписали инвестиционный контракт на строительство ВЭС мощностью 100 МВт в декабре 2024 года.  

Ветроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом» (управляющая компания — АО «Росатом возобновляемая энергия») выступает интегратором проектов в ветроэнергетике — от проектирования ВЭС до их сервисного обслуживания.

Ранее госкорпорация «Росатом» и Министерство энергетики КР подписали меморандум о сотрудничестве в сооружении атомных станций малой мощности на базе реакторной установки РИТМ-200Н. Также предполагается совместная работа по повышению квалификации научно-технического персонала. Активное участие «Росатом» принимает в реализации проекта по строительству малых гидроэлектростанций ГЭС «Лейлек» мощностью 5,9 мегаватта, ГЭС «Джеруй» мощностью 28 мегаватт, ГЭС «Чандалаш» 30 мегаватт.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/339678/
просмотров: 306
Версия для печати
Материалы по теме
Будут ли строить атомную электростанцию в Кыргызстане, рассказали в кабмине
«Росатом» просит не использовать слово «Киргизия» — Кыргызская Республика
Первую атомную электростанцию в Казахстане будет строить «Росатом»
Солнечные и ветряные электростанции могут обязать устанавливать накопители
В городе Балыкчи залили фундамент первой в стране ветроэлектростанции
Атомная станция в Кыргызстане: власти определяются с конкретными параметрами
Для онкобольных. «Росатом» поставил в Кыргызстан генераторы «Технеция-99m»
Соглашение о строительстве ветряной электростанции подписали кабмин и «Росатом»
Препарат, созданный «Росатомом» для онкобольных, впервые применили в Казахстане
Международная викторина Global Atomic Quiz впервые прошла в Кыргызстане
Популярные новости
Кыргызстан и&nbsp;Узбекистан направят в&nbsp;Казахстан 600 миллионов кубометров воды Кыргызстан и Узбекистан направят в Казахстан 600 миллионов кубометров воды
Власти Кыргызстана озаботились снижением цен на&nbsp;мясо Власти Кыргызстана озаботились снижением цен на мясо
Временный запрет на&nbsp;вывоз крупного рогатого скота инициирует Минсельхоз Временный запрет на вывоз крупного рогатого скота инициирует Минсельхоз
В&nbsp;Кыргызстане налоговую задолженность, образовавшуюся до&nbsp;2022&nbsp;года, спишут В Кыргызстане налоговую задолженность, образовавшуюся до 2022 года, спишут
Бизнес
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
Совместная акция MegaPay и&nbsp;Stores.kg продлена до&nbsp;конца 2025 года Совместная акция MegaPay и Stores.kg продлена до конца 2025 года
15 августа, пятница
10:51
Кыргызстанская спортсменка Акак Усон завоевала бронзу на Всемирных играх в Китае Кыргызстанская спортсменка Акак Усон завоевала бронзу н...
10:49
Владельцам снесенных домов предоставят квартиры от ГИК вне очереди — президент
10:48
Персональные ассистенты просят президента разрешить им дополнительно работать
10:31
Ввести временный запрет на выдачу лицензий автошколам намерены в Кыргызстане
10:29
Российские таможенники, которые в Кыргызстане требовали взятку, получили срок