Росатом доставил в Кыргызстан первые компоненты для ветряной электростанции

Росатом доставил в Кыргызстан первые компоненты для строительства ветряной электростанции (ВЭС) в Кок-Мойноке Иссык-Кульской области. Об этом сообщил представитель российской госкорпорации Григорий Назаров.

«Мы осуществили доставку первых компонентов — гондол, ступиц, генераторов и башен для строительства ветропарка в Иссык-Кульской области. Мы рассчитываем залить первый фундамент ВЭС уже в следующем году», — сказал он на полях VII Российско-Кыргызского экономического форума.

Он напомнил, что запуск объекта планируется в первой половине 2027 года.

«Строительство ветроэнергетической станции сделает возможным использование энергии ветра на благо жителей нашей страны. Проект Росатома поступательно выходит на стадию реализации, и мы оказываем нашим партнерам всестороннюю поддержку», — отметил в свою очередь министр энергетики КР Таалайбек Ибраев.

Росатом и кабмин КР подписали инвестиционный контракт на строительство ВЭС мощностью 100 МВт в декабре 2024 года.

Ветроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом» (управляющая компания — АО «Росатом возобновляемая энергия») выступает интегратором проектов в ветроэнергетике — от проектирования ВЭС до их сервисного обслуживания.

Ранее госкорпорация «Росатом» и Министерство энергетики КР подписали меморандум о сотрудничестве в сооружении атомных станций малой мощности на базе реакторной установки РИТМ-200Н. Также предполагается совместная работа по повышению квалификации научно-технического персонала. Активное участие «Росатом» принимает в реализации проекта по строительству малых гидроэлектростанций ГЭС «Лейлек» мощностью 5,9 мегаватта, ГЭС «Джеруй» мощностью 28 мегаватт, ГЭС «Чандалаш» 30 мегаватт.