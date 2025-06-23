Будут ли строить атомную электростанцию в Кыргызстане, рассказали в кабмине

Первый заместитель главы кабмина Кыргызстана Данияр Амангельдиев, отвечая на вопросы ТАСС, рассказал о возможном проекте строительства атомной электростанции.

«Это очень непростой вопрос с учетом того, что необходимо, во-первых, подготовить соответствующую инфраструктуру, сделать глубокое изыскание с учетом рельефа нашей страны. А у нас страна сейсмоопасная. Мы знаем, что есть в Российской Федерации определенный опыт в этом направлении. Мы понимаем примерно в среднесрочной и долгосрочной перспективе, какие будут последствия, если не предпринимать шагов по решению вопросов энергетической безопасности», — сказал он.

Замглавы правительства добавил, что «в целом наша страна является на сегодняшний день одной из стран, которая генерирует сто процентов зеленой энергии».

«То есть у нас очень значительный гидропотенциал, мы его сейчас развиваем. Но и для обеспечения стабильности той генерации, которая есть, атом — это одно из решений постоянного обеспечения константы электроэнергии. Поэтому в этом направлении есть перспектива. Мы сейчас очень плотно работаем с Росатомом в этом направлении, изучаем местности, где это можно будет разместить, изучаем инфраструктуру, то есть какой мощности должна быть станция, насколько она будет безопасной прежде всего. Во-вторых, это подготовка квалифицированных кадров, то есть построить станцию — одно, на ней должны еще работать люди, которые имеют соответствующую квалификацию», — прокомментировал он.

Данияр Амангельдиев также рассказал о том, что КР очень активно сотрудничает с Росатомом в сфере ядерной медицины.

«Росатом любезно согласился предоставить нам квоты для наших студентов, чтобы готовить соответствующих квалифицированных специалистов, которые обеспечивали бы работу этих станций. Поэтому это такой комплексный вопрос, который требует тщательного и глубокого изучения», — заключил собеседник агентства.