19:35
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Экономика

Будут ли строить атомную электростанцию в Кыргызстане, рассказали в кабмине

Первый заместитель главы кабмина Кыргызстана Данияр Амангельдиев, отвечая на вопросы ТАСС, рассказал о возможном проекте строительства атомной электростанции.

«Это очень непростой вопрос с учетом того, что необходимо, во-первых, подготовить соответствующую инфраструктуру, сделать глубокое изыскание с учетом рельефа нашей страны. А у нас страна сейсмоопасная. Мы знаем, что есть в Российской Федерации определенный опыт в этом направлении. Мы понимаем примерно в среднесрочной и долгосрочной перспективе, какие будут последствия, если не предпринимать шагов по решению вопросов энергетической безопасности», — сказал он.

Замглавы правительства добавил, что «в целом наша страна является на сегодняшний день одной из стран, которая генерирует сто процентов зеленой энергии».

«То есть у нас очень значительный гидропотенциал, мы его сейчас развиваем. Но и для обеспечения стабильности той генерации, которая есть, атом — это одно из решений постоянного обеспечения константы электроэнергии. Поэтому в этом направлении есть перспектива. Мы сейчас очень плотно работаем с Росатомом в этом направлении, изучаем местности, где это можно будет разместить, изучаем инфраструктуру, то есть какой мощности должна быть станция, насколько она будет безопасной прежде всего. Во-вторых, это подготовка квалифицированных кадров, то есть построить станцию — одно, на ней должны еще работать люди, которые имеют соответствующую квалификацию», — прокомментировал он.

Данияр Амангельдиев также рассказал о том, что КР очень активно сотрудничает с Росатомом в сфере ядерной медицины.

«Росатом любезно согласился предоставить нам квоты для наших студентов, чтобы готовить соответствующих квалифицированных специалистов, которые обеспечивали бы работу этих станций. Поэтому это такой комплексный вопрос, который требует тщательного и глубокого изучения», — заключил собеседник агентства.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/333809/
просмотров: 383
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы, вышедшие из реестра контролируемых лиц в РФ, не могут найти работу
«Росатом» просит не использовать слово «Киргизия» — Кыргызская Республика
Первую атомную электростанцию в Казахстане будет строить «Росатом»
Атомная станция в Кыргызстане: власти определяются с конкретными параметрами
Для онкобольных. «Росатом» поставил в Кыргызстан генераторы «Технеция-99m»
Как работать кыргызскому бизнесу в условиях санкций США, рассказали в кабмине
В Жогорку Кенеше вновь подняли вопрос строительства АЭС в Кыргызстане
США хотят забрать украинские атомные электростанции под свое управление
Казакстан атомдук электр станциясын куруу үчүн жерди аныктады
В Казахстане определили место строительства АЭС
Популярные новости
Мошенники придумали очередную схему обмана: Нацбанк призывает к&nbsp;бдительности Мошенники придумали очередную схему обмана: Нацбанк призывает к бдительности
Строительство нового аэропорта в&nbsp;Джалал-Абаде: земельный вопрос решен Строительство нового аэропорта в Джалал-Абаде: земельный вопрос решен
Строительство 750-метрового тоннеля началось на&nbsp;автодороге Бишкек&nbsp;&mdash; Ош Строительство 750-метрового тоннеля началось на автодороге Бишкек — Ош
Кыргызстан одним из&nbsp;первых в&nbsp;ЕАЭС закрепил банковское сопровождение госзакупок Кыргызстан одним из первых в ЕАЭС закрепил банковское сопровождение госзакупок
Бизнес
В&nbsp;колбасе &laquo;Тойбосс&raquo; не&nbsp;обнаружено ДНК свинины&nbsp;&mdash; результаты исследований В колбасе «Тойбосс» не обнаружено ДНК свинины — результаты исследований
Оформите ОСАГО в&nbsp;приложении MegaPay и&nbsp;получите 20&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО в приложении MegaPay и получите 20 процентов кешбэка
Круговорот проблем хлопкозавода &laquo;Ак-Була&raquo;: обращение к&nbsp;властям&nbsp;КР и&nbsp;РФ Круговорот проблем хлопкозавода «Ак-Була»: обращение к властям КР и РФ
Globus и&nbsp;Be&nbsp;Adam посвятили свой третий дроп выдающимся личностям Кыргызстана Globus и Be Adam посвятили свой третий дроп выдающимся личностям Кыргызстана
23 июня, понедельник
19:23
Свалка в Ленинском продолжает тлеть: жители задыхаются от дыма Свалка в Ленинском продолжает тлеть: жители задыхаются...
19:13
В колбасе «Тойбосс» не обнаружено ДНК свинины — результаты исследований
19:03
Команда Кыргызстана завоевала серебряные медали чемпионата СНГ по конкуру
19:01
Будут ли строить атомную электростанцию в Кыргызстане, рассказали в кабмине
18:46
На модернизацию музеев «Сулайман-Тоо» и «Узген» власти потратят $16 миллионов