Проекты для внедрения энергонакопителей определят кабмин КР и «Росатом»

Кабинет министров Кыргызстана подписал соглашение с топливным дивизионом «Росатома», ООО «Энерджи Солюшнс Кыргызстан» и ООО «Строительная компания Эльбрус». Документ предусматривает проведение анализа рынка литий-ионных аккумуляторов и систем накопления энергии в КР, а также оценку возможностей их локализации.

Партнеры планируют определить перспективные проекты для внедрения энергонакопителей и изучить варианты создания высокотехнологичных производств в стране.

«Наша компания как производитель литий-ионных ячеек и накопителей энергии заинтересована в развитии новых рынков и международных партнерств. Мы видим значительный потенциал в Кыргызстане и рассчитываем, что сотрудничество будет способствовать технологическому развитию региона и обеспечению его надежными и экологичными решениями в области энергетики», — сказала директор бизнес-направления «Системы накопления энергии» топливного дивизиона «Росатома» Анастасия Михайлова на международном форуме «Всемирная атомная неделя» в Москве.