3D-технологии в гидроэнергетику Кыргызстана хочет внедрить «Росатом»

3D-технологии в гидроэнергетику Кыргызстана хочет внедрить «Росатом». Корпорация займется внедрением аддитивных технологий в возобновляемую энергетику республики, сообщает ее пресс-служба.

Отмечается, что подписано соответствующее соглашение. Документ предусматривает, в частности, производство оборудования для новых и действующих объектов гидроэнергетики с применением технологий трехмерной печати. Сотрудничество будет реализовано в различных форматах — от совместной подготовки предпроектной и проектной документации до поставки оборудования и его компонентов заинтересованным заказчикам.
