Кыргызстан впервые представит свой стенд на Петербургском экономическом форуме

Кыргызстан впервые представит свой стенд на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев.

Он напомнил, что КР традиционно участвует в этом форуме уже несколько лет.

«Есть перспектива и желание уже сделать свой стенд. На следующий год мы планируем представить с учетом того, что у нас очень динамично на сегодняшний день развивается наша экономика. Последние три года темп роста нашей экономики — 9 процентов, а по итогам первого квартала — 13,5 процента. И мы планируем этот темп сохранить, мы приняли стратегию, мы абсолютно сейчас переформатировали свой подход к экономике. Мы сейчас больше на сервисной экономике двигаемся», — сказал он.

Данияр Амангельдиев уточнил, что это будет страновой стенд с возможностями республики.

По его словам, будут представлены практически все отрасли экономики.

«Мы очень активно участвуем в подобных мероприятиях в Екатеринбурге в рамках «Иннопрома». Но здесь мы тоже видим перспективу, возможность представить страну для того, чтобы эффективно взаимодействовать с регионами Российской Федерации», — добавил чиновник.

Он считает, что перспектива у форума очень высокая, «поэтому мы намереваемся очень активно участвовать, искать новых партнеров».

Замглавы кабмина КР также рассказал, что «у нас очень хорошо развивается сегодня IT-сектор».

«У нас Парк высоких технологий, который имеет очень лояльное законодательство, в нем сосредоточены резиденты разных стран. Мы готовы их привезти. Кроме того, у нас очень серьезно развитая горнорудная промышленность, золотодобыча. В этом направлении мы тоже видим перспективы, мы видим стенды, мы видим, как развивают регионы, какие технологии применяют», — рассказал собеседник агентства.