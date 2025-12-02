22:55
Росатом хочет начать строить ветроэлектростанцию в Кыргызстане в 2026 году

Росатом планирует начать строительство ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 100 мегаватт в Кыргызстане в 2026 году. Начато проектирование объекта, сообщил ТАСС генеральный директор АО «Росатом возобновляемая энергия» (предприятие госкорпорации «Росатом») Григорий Назаров.

«Мы в ноябре получили условие на присоединение данной станции, что позволяет нам приступить к детальному проектированию объекта. На текущий момент определена общая расстановка, площадка, схемы присоединения. Мы получили конкретные параметры и приступаем к детальному проектированию объекта. С точки зрения выхода строительной техники на площадку — это 2026 год, конкретный месяц называть еще рано», — сказал он во время рабочей поездки в Дагестан.

Росатом подписал инвестиционный контракт на строительство ВЭС мощностью 100 мегаватт в Иссык-Кульской области в конце 2024 года. Соглашение предполагает реализацию инвестиционного проекта по строительству и эксплуатации ветряной электростанции, а также продажу электроэнергии, производимой ветропарком.
