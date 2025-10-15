12:01
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.09
Бизнес

В Казахстане прошел первый Международный ядерный эколагерь для молодежи

В Казахстане завершился Международный ядерный эколагерь «Энергия будущего», объединивший студентов и молодых специалистов из стран Центральной Азии. Кыргызстан представили участники из КРСУ имени Б.Н. Ельцина и КГТУ имени И. Раззакова.

Проект реализуется в рамках инициативы Международного молодежного совета ImpactTeam 2050 — «Энергия атома для Центральной Азии», направленной на вовлечение молодежи региона в развитие ядерной науки, экологии и технологий устойчивого будущего.

Лидер проекта и член Impact Team 2050 Диана Гамазова (Казахстан) отметила, что цель лагеря — объединить молодежь Центральной Азии вокруг идеи мирного атома и показать, как современные технологии помогают решать задачи энергетики, климата и экологии.

В рамках программы участники обсудили строительство первых АЭС в Казахстане и Узбекистане, вопросы подготовки кадров и международного сотрудничества.

Заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков подчеркнул, что у молодежи региона есть шанс внести реальный вклад в будущее энергетики.

Председатель New Nuclear Watch Institute Бауржан Ибраев отметил, что развитие атомной энергетики — стратегическое направление для стран Центральной Азии.

Директор Агентства по атомной энергии Узбекистана Азим Ахмедхаджаев добавил, что строящаяся АЭС в стране станет примером для региона и поможет сократить использование природного газа.
Генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон подчеркнула, что молодые лидеры Центральной Азии уже сегодня делают шаги к формированию чистого энергетического будущего.

Участники лагеря сошлись во мнении, что атом — это не угроза, а инструмент знаний, технологий и устойчивого развития, и формировать это будущее предстоит молодым специалистам.

Справочно:

Проект Дианы Гамазовой «Энергия атома для Центральной Азии» реализуется в рамках Международного молодежного консультационного совета Impact Team 2050, созданного при генеральном директоре «Росатома». Проект представлен серией мероприятий, ориентированных на вовлечение молодежи в ядерную науку и технологии.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/347249/
просмотров: 189
Версия для печати
Материалы по теме
О намерении построить третью атомную электростанцию заявили в Казахстане
Проекты для внедрения энергонакопителей определят кабмин КР и «Росатом»
Строительство АЭС. КР приступила к оценке сейсмической опасности — посол РФ
Казахстан и Узбекистан договорились обеспечить безопасность на площадках для АЭС
Росатом доставил в Кыргызстан первые компоненты для ветряной электростанции
Будут ли строить атомную электростанцию в Кыргызстане, рассказали в кабмине
«Росатом» просит не использовать слово «Киргизия» — Кыргызская Республика
Первую атомную электростанцию в Казахстане будет строить «Росатом»
Атомная станция в Кыргызстане: власти определяются с конкретными параметрами
Для онкобольных. «Росатом» поставил в Кыргызстан генераторы «Технеция-99m»
Популярные новости
Выиграй свою путевку в&nbsp;Турцию с&nbsp;KICB Выиграй свою путевку в Турцию с KICB
MTravel и&nbsp;Jazeera Airways: скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;авиабилеты MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты
С&nbsp;М+&nbsp;дешевле! Повышенные скидки и&nbsp;шанс выиграть квартиру С М+ дешевле! Повышенные скидки и шанс выиграть квартиру
Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы
Бизнес
&laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA: фильмы, сериалы и&nbsp;200+ телеканалов в&nbsp;одном пакете «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA: фильмы, сериалы и 200+ телеканалов в одном пакете
В&nbsp;Казахстане прошел первый Международный ядерный эколагерь для молодежи В Казахстане прошел первый Международный ядерный эколагерь для молодежи
Doscredobank запускает акцию &laquo;Бонус к&nbsp;переводу&raquo; с&nbsp;розыгрышем электромобилей Doscredobank запускает акцию «Бонус к переводу» с розыгрышем электромобилей
С&nbsp;М+&nbsp;дешевле! Повышенные скидки и&nbsp;шанс выиграть квартиру С М+ дешевле! Повышенные скидки и шанс выиграть квартиру
15 октября, среда
11:36
Кыргызстану нужно $1,2 миллиарда инвестиций для обеспечения сел чистой водой Кыргызстану нужно $1,2 миллиарда инвестиций для обеспеч...
11:35
«Все кинотеатры + ТВ» от MEGA: фильмы, сериалы и 200+ телеканалов в одном пакете
11:32
Shutdown в США: восьмая попытка одобрить финансирование тоже провалилась
11:26
Убирать самокаты из города не будем — мэр Бишкека Айбек Джунушалиев
11:19
Банки Кыргызстана смогут использовать новый исламский финансовый инструмент