В Казахстане прошел первый Международный ядерный эколагерь для молодежи

В Казахстане завершился Международный ядерный эколагерь «Энергия будущего», объединивший студентов и молодых специалистов из стран Центральной Азии. Кыргызстан представили участники из КРСУ имени Б.Н. Ельцина и КГТУ имени И. Раззакова.

Проект реализуется в рамках инициативы Международного молодежного совета ImpactTeam 2050 — «Энергия атома для Центральной Азии», направленной на вовлечение молодежи региона в развитие ядерной науки, экологии и технологий устойчивого будущего.

Лидер проекта и член Impact Team 2050 Диана Гамазова (Казахстан) отметила, что цель лагеря — объединить молодежь Центральной Азии вокруг идеи мирного атома и показать, как современные технологии помогают решать задачи энергетики, климата и экологии.

В рамках программы участники обсудили строительство первых АЭС в Казахстане и Узбекистане, вопросы подготовки кадров и международного сотрудничества.

Заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков подчеркнул, что у молодежи региона есть шанс внести реальный вклад в будущее энергетики.

Председатель New Nuclear Watch Institute Бауржан Ибраев отметил, что развитие атомной энергетики — стратегическое направление для стран Центральной Азии.

Директор Агентства по атомной энергии Узбекистана Азим Ахмедхаджаев добавил, что строящаяся АЭС в стране станет примером для региона и поможет сократить использование природного газа.

Генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон подчеркнула, что молодые лидеры Центральной Азии уже сегодня делают шаги к формированию чистого энергетического будущего.

Участники лагеря сошлись во мнении, что атом — это не угроза, а инструмент знаний, технологий и устойчивого развития, и формировать это будущее предстоит молодым специалистам.

Справочно:

Проект Дианы Гамазовой «Энергия атома для Центральной Азии» реализуется в рамках Международного молодежного консультационного совета Impact Team 2050, созданного при генеральном директоре «Росатома». Проект представлен серией мероприятий, ориентированных на вовлечение молодежи в ядерную науку и технологии.