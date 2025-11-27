10:50
РФ изучит возможность строительства малых модульных реакторов в КР — Путин

«Росатом» изучает возможность строительства первой АЭС в Кыргызстане. Президент России Владимир Путин сообщил, что в рамках проекта планируется использовать российские технологии малых модульных реакторов. Об этом он заявил по окончании двусторонних переговоров с главой КР Садыром Жапаровым.

По его словам, госкорпорация «Росатом» реализует масштабную программу рекультивации площадок уранодобывающих производств в республике.

«Изучается возможность сооружения в республике первой АЭС по передовым российским технологиям малых модульных реакторов, которые, я подчеркну, отвечают самым строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды», — сказал Владимир Путин.

Кроме того, российские компании участвуют в проектировании и модернизации ГЭС на кыргызстанских реках. В Иссык-Кульской области планируется совместно построить крупную солнечную электростанцию, а на севере Кыргызстана — новую ТЭЦ.

Россия уже реализует проекты в сфере мирного атома в Узбекистане и Казахстане. В частности, «Росатом» выступит генеральным подрядчиком первых АЭС, которые строятся в Джизакской и Алматинской областях РК.

В Узбекистане планируют построить интегрированную атомную станцию, которая сочетает два энергоблока малой мощности РИТМ-200Н и два энергоблока большой мощности ВВЭР-1000.
