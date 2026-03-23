Экономика

«Росатом» готов построить в Кыргызстане атомные станции малой и средней мощности

Госкорпорация «Росатом» подтвердила готовность построить в Кыргызстане атомные электростанции (АЭС) как средней, так и малой мощности. В настоящее время по этому вопросу ведутся переговоры с Министерством энергетики КР. Об этом сообщил глава корпорации Алексей Лихачев в интервью RT.

По его словам, стороны не торопят процесс обсуждения, так как участие в крупном атомном проекте требует тщательного анализа всех рисков и выгод.

Фото «РБК». Глава «Росатома» Алексей Лихачев
«Конечно, мы неоднократно говорили, что готовы построить и малую, и среднюю мощность в Кыргызстане, и имеем с Министерством энергетики соответствующие переговоры. Они идут не торопясь, эти переговоры, поскольку надо все взвесить, прежде чем становиться участником большого атомного электрического проекта», — сказал глава «Росатома».

Параллельно с переговорами по АЭС «Росатом» приступил к практической фазе реализации другого энергетического проекта — ветропарка мощностью 100 мегаватт в Иссык-Кульской области. Алексей Лихачев отметил, что значительную часть необходимого оборудования уже завезли в регион, и работы идут строго по графику.

Читайте по теме
Потребление электроэнергии в Кыргызстане ежегодно растет на 5-10 процентов

Развитие атомной энергетики рассматривается как один из способов преодоления энергодефицита в КР. Согласно докладу ЕАБР (2026), региону необходима диверсификация источников генерации, так как текущая зависимость от ГЭС составляет более 90 процентов. Внедрение атомных станций малой мощности (АСММ) соответствует стратегии «среднего пути», позволяя обеспечивать стабильную базовую нагрузку без привязки к климатическим условиям и уровню воды в реках.

Однако подобные проекты требуют значительных инвестиций и цифровой модернизации сетей. Ранее эксперты отмечали: износ энергетической инфраструктуры в республике достигает 70 процентов, что делает вопрос интеграции новых мощностей в общую сеть критически важным.
Материалы по теме
Строительство первой в Узбекистане атомной электростанции обсудили в МАГАТЭ
Первая ветровая электростанция в Кыргызстане начала выдавать мегаватты
3D-технологии в гидроэнергетику Кыргызстана хочет внедрить «Росатом»
РФ и Украина снова согласились на локальное перемирие: ремонт Запорожской АЭС
Россия и Украина договорились о временном перемирии в районе Запорожской АЭС
Решение о строительстве АЭС примут после всенародного обсуждения — кабмин
Атом, наука и технологии: Адылбек Касымалиев представил КР на форуме в России
«Росатом» хочет начать строить ветроэлектростанцию в Кыргызстане в 2026 году
РФ изучит возможность строительства малых модульных реакторов в КР — Путин
«Балхаш». В Казахстане определились с названием первой атомной электростанции
Популярные новости
Российский рубль продолжает падать, тенге тоже подешевел. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;марта Российский рубль продолжает падать, тенге тоже подешевел. Курс валют на 19 марта
Железную дорогу Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан планируют запустить в&nbsp;2030 году Железную дорогу Китай — Кыргызстан — Узбекистан планируют запустить в 2030 году
Рубль стремительно падает, подешевели и&nbsp;другие валюты. Курс на&nbsp;23&nbsp;марта Рубль стремительно падает, подешевели и другие валюты. Курс на 23 марта
Около $2&nbsp;миллионов. Иран стал взимать плату за&nbsp;проход через Ормузский пролив Около $2 миллионов. Иран стал взимать плату за проход через Ормузский пролив
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; предлагает агрокредит от&nbsp;19&nbsp;процентов годовых «Оптима Банк» предлагает агрокредит от 19 процентов годовых
В&nbsp;парке &laquo;Ынтымак-2&raquo; в&nbsp;Бишкеке отметили Нооруз В парке «Ынтымак-2» в Бишкеке отметили Нооруз
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
«Росатом» готов построить в Кыргызстане атомные станции малой и средней мощности