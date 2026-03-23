«Росатом» готов построить в Кыргызстане атомные станции малой и средней мощности

Госкорпорация «Росатом» подтвердила готовность построить в Кыргызстане атомные электростанции (АЭС) как средней, так и малой мощности. В настоящее время по этому вопросу ведутся переговоры с Министерством энергетики КР. Об этом сообщил глава корпорации Алексей Лихачев в интервью RT.

По его словам, стороны не торопят процесс обсуждения, так как участие в крупном атомном проекте требует тщательного анализа всех рисков и выгод.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев

«Конечно, мы неоднократно говорили, что готовы построить и малую, и среднюю мощность в Кыргызстане, и имеем с Министерством энергетики соответствующие переговоры. Они идут не торопясь, эти переговоры, поскольку надо все взвесить, прежде чем становиться участником большого атомного электрического проекта», — сказал глава «Росатома».

Параллельно с переговорами по АЭС «Росатом» приступил к практической фазе реализации другого энергетического проекта — ветропарка мощностью 100 мегаватт в Иссык-Кульской области. Алексей Лихачев отметил, что значительную часть необходимого оборудования уже завезли в регион, и работы идут строго по графику.

Читайте по теме Потребление электроэнергии в Кыргызстане ежегодно растет на 5-10 процентов

Развитие атомной энергетики рассматривается как один из способов преодоления энергодефицита в КР. Согласно докладу ЕАБР (2026), региону необходима диверсификация источников генерации, так как текущая зависимость от ГЭС составляет более 90 процентов. Внедрение атомных станций малой мощности (АСММ) соответствует стратегии «среднего пути», позволяя обеспечивать стабильную базовую нагрузку без привязки к климатическим условиям и уровню воды в реках.

Однако подобные проекты требуют значительных инвестиций и цифровой модернизации сетей. Ранее эксперты отмечали: износ энергетической инфраструктуры в республике достигает 70 процентов, что делает вопрос интеграции новых мощностей в общую сеть критически важным.