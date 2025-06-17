Возможный запрет въезда кыргызстанцев в США: МИД и консул обсудили вопрос

По инициативе кыргызстанской стороны состоялась встреча директора Консульского департамента Министерства иностранных дел КР Сейтека Жумакадыр уулу с заведующим консульским отделом посольства США в Бишкеке Кейт Коллинз.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства проинформировали, что стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в консульской сфере. Особое внимание было уделено последним изменениям в миграционной политике Соединенных Штатов и их возможному влиянию на граждан Кыргызской Республики.

По итогам встречи достигнута договоренность о поддержании регулярного контакта с целью дальнейшего укрепления сотрудничества в консульских и миграционных сферах.

МИД КР повторно напоминает гражданам Кыргызстана о необходимости строгого соблюдения миграционного законодательства США.

Нарушение установленных сроков пребывания, включая просрочку визы, может привести к задержанию, депортации и наложению постоянного запрета на въезд в США.

Напомним, ранее стало известно, что Соединенные Штаты рассматривают возможность ограничения въезда для граждан еще 36 стран, в том числе Кыргызстана.

В новый список стран, которые могут столкнуться с запретом на выдачу виз или другими ограничениями, входят 25 африканских стран, включая важных партнеров США, таких как Египет и Джибути, а также страны Карибского бассейна, Центральной Азии и несколько островных государств Тихого океана.

Представитель Госдепартамента заявил, что не будет комментировать внутренние обсуждения или сообщения.