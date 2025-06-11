Перепалка президента США и миллиардера: Илон Маск извинился перед Трампом

Илон Маск извинился за свои посты в X о Дональде Трампе.

«Я сожалею о некоторых своих постах о президенте Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко», — написал он.

Ранее миллиардер писал, что американский президент упоминается в «файлах Эпштейна», которого обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью сексуализированной эксплуатации. Позже он удалил пост.

Острая публичная фаза конфликта началась после того, как Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме подверг Илона Маска критике за его недавние нападки на законопроект республиканцев о продлении налоговых льгот и бюджете.

Бизнесмен заявил, что без него глава Соединенных Штатов не выиграл бы президентские выборы.

Илон Маск обвинил Дональда Трампа в «неблагодарности». Он также поддержал идею импичмента главе Белого дома, критиковал его работу и заявил о немедленном выводе из эксплуатации космического корабля Dragon.

Конфликт Дональда Трампа и Илона Маска начался на фоне критики экономической политики главы государства. Президент заявлял, что разочаровался в Маске.