Садыр Жапаров и глава Татарстана посетили культурный центр «Рух-Ордо»

Садыр Жапаров и глава Татарстана Рустам Минниханов в рамках официального визита посетили культурный центр «Рух-Ордо», расположенный на живописном берегу озера Иссык-Куль. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Высокие гости ознакомились с уникальной экспозицией, которая отражает богатое историко-культурное наследие Кыргызстана, а также с архитектурными объектами комплекса, выполненными в национальном стиле. Особое внимание уделено пирсу, построенному в форме традиционного кыргызского музыкального инструмента комуза, что символизирует связь современности и традиций.

В сообщении говорится, что визит подчеркнул важность укрепления культурных и гуманитарных связей между КР и Татарстаном, а также поддержку совместных инициатив в области сохранения и популяризации культурного наследия.