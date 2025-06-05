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Власть

Садыр Жапаров и глава Татарстана посетили культурный центр «Рух-Ордо»

Фото пресс-службы президента. Лидер Кыргызстана и раис Татарстана посетили культурный центр «Рух-Ордо»

Садыр Жапаров и глава Татарстана Рустам Минниханов в рамках официального визита посетили культурный центр «Рух-Ордо», расположенный на живописном берегу озера Иссык-Куль. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Высокие гости ознакомились с уникальной экспозицией, которая отражает богатое историко-культурное наследие Кыргызстана, а также с архитектурными объектами комплекса, выполненными в национальном стиле. Особое внимание уделено пирсу, построенному в форме традиционного кыргызского музыкального инструмента комуза, что символизирует связь современности и традиций.

В сообщении говорится, что визит подчеркнул важность укрепления культурных и гуманитарных связей между КР и Татарстаном, а также поддержку совместных инициатив в области сохранения и популяризации культурного наследия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331739/
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