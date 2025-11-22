ЦИК Татарстана поможет открыть дополнительные участки для избирателей из КР

Центральная избирательная комиссия Татарстана окажет содействие в организации работы двух дополнительных избирательных участков для проживающих на территории региона граждан Кыргызстана, желающих принять участие в досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Уточняется, что специальные избирательные участки откроются в Казани и Набережных Челнах.

«Системой избирательных комиссий нашей республики наработан богатый опыт содействия в организации и проведении выборов органов государственной власти зарубежных стран. Традиционно мы предоставляем все необходимое технологическое оборудование, оказываем поддержку в информационном обеспечении выборов», — сказал председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Досрочные выборы депутатов ЖК восьмого созыва состоятся 30 ноября.

Предвыборная агитация началась 10 ноября и завершится за сутки до голосования — 29 ноября в 8.00. Заявления о голосовании избирателей вне помещений будут принимать до 28 ноября.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.