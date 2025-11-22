16:43
USD 87.45
EUR 100.93
RUB 1.10
Власть

ЦИК Татарстана поможет открыть дополнительные участки для избирателей из КР

Центральная избирательная комиссия Татарстана окажет содействие в организации работы двух дополнительных избирательных участков для проживающих на территории региона граждан Кыргызстана, желающих принять участие в досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Уточняется, что специальные избирательные участки откроются в Казани и Набережных Челнах.

«Системой избирательных комиссий нашей республики наработан богатый опыт содействия в организации и проведении выборов органов государственной власти зарубежных стран. Традиционно мы предоставляем все необходимое технологическое оборудование, оказываем поддержку в информационном обеспечении выборов», — сказал председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Досрочные выборы депутатов ЖК восьмого созыва состоятся 30 ноября.

Предвыборная агитация началась 10 ноября и завершится за сутки до голосования — 29 ноября в 8.00. Заявления о голосовании избирателей вне помещений будут принимать до 28 ноября.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.
Ссылка: https://24.kg/vlast/351883/
просмотров: 192
Версия для печати
Материалы по теме
Штрафы и предупреждения. ЦИК рассмотрела нарушения кандидатов и их сторонников
МИД КР призвал кыргызстанцев за рубежом проверить себя в списках избирателей
ЦИК оштрафовала автора видео за ложную информацию о кандидате в депутаты
Выборы-2025. Курманкула Зулушева оштрафовали за нарушение предвыборной агитации
Соблюдать законы во время выборов призвало кыргызстанцев МВД
Все избирательные споры в судах Кыргызстана рассматривают в сокращенные сроки
ЦИК аккредитовала 170 международных наблюдателей на выборы депутатов парламента
Садыр Жапаров призвал молодежь голосовать на выборах в Жогорку Кенеш
В Кыргызстане стартовала агитация: соцсети заполнились лозунгами и портретами
Выборы-2025. ЦИК опубликовала контрольный список избирателей
Популярные новости
Почему железную дорогу Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан строят иностранцы, объяснил президент Почему железную дорогу Китай — Кыргызстан строят иностранцы, объяснил президент
Бабанов, Исаков, Кулов и&nbsp;Текебаев&nbsp;&mdash; громкие заявления на&nbsp;фоне проблем энергетики Бабанов, Исаков, Кулов и Текебаев — громкие заявления на фоне проблем энергетики
В&nbsp;Кыргызстане хотят увеличить сроки наказания за&nbsp;участие в&nbsp;ОПГ В Кыргызстане хотят увеличить сроки наказания за участие в ОПГ
Город в&nbsp;городе. Садыр Жапаров дал старт масштабному проекту &laquo;Алтай&raquo; Город в городе. Садыр Жапаров дал старт масштабному проекту «Алтай»
Бизнес
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
&laquo;Черная пятница&raquo;: история самого выгодного дня года и&nbsp;лайфхаки для подготовки «Черная пятница»: история самого выгодного дня года и лайфхаки для подготовки
22 ноября, суббота
16:26
Сертификаты соответствия, выданные в Кыргызстане, подвергают сомнению в России Сертификаты соответствия, выданные в Кыргызстане, подве...
16:00
Прощай осень. Топ 10 фильмов для просмотра ноябрьскими вечерами
15:44
ЦИК Татарстана поможет открыть дополнительные участки для избирателей из КР
15:38
Дом экс-депутат ЖК Кубанычбека Кадырова тоже обыскали
15:25
Экс-судьи получили взятку, чтобы изменить приговор убийце Айсулуу Мукашевой