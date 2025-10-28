В Татарстане рассказали, мигрантов из каких стран больше всего депортируют

В Татарстане обсудили миграционную политику. В казанском Доме дружбы народов прошел круглый стол, где подняли вопрос о совершенствовании миграционного законодательства и поддержке иностранцев.

«Совместно с управлением по вопросам миграции МВД страны мы помогали соотечественникам в легализации. Национально-культурные автономии активно консультировали и сопровождали оформление документов», — отметил депутат местного Госсовета Ринат Валиуллин.

По данным МВД Татарстана, с начала года:

аннулировано 85 разрешений на временное проживание (в прошлом году — 106);

аннулировано 386 видов на жительство (в 2024-м — 350).

Все лишенные разрешений мигранты теперь обязаны покинуть Россию. Нарушителей ждут депортация и запрет на въезд до 10 лет.

По сведениям Федеральной службы судебных приставов, за третий квартал 2025-го выдворен 831 иностранец, всего с начала года — 869, в спецприемнике находится 191 человек.

Больше всего выдворенными оказались граждане Туркменистана (65) и Узбекистана (53).

Начиная с октября Центр социальной и культурной адаптации иностранных граждан Республики Татарстан проводит бесплатное обучение русскому языку для мигрантов. Оно проводится в дистанционном формате два раза в неделю.