Экономика

Расширение сотрудничества в энергетике и промышленности обсудили КР и Татарстан

Министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев в Казани встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Делегация КР прибыла в Казань для участия в международном форуме «Энергопром».

Раис республики напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году был подписан план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между Кыргызстаном и Татарстаном на ближайшие годы.

Он передал приглашение властям КР приглашение на KazanForum в мае.

По словам Рустама Минниханова, товарооборот между Татарстаном и КР в прошлом году вырос, но потенциал для дальнейшего увеличения остается. Крупные татарстанские предприятия уже работают на рынке республики в машиностроении, нефтедобыче и нефтепереработке. Татарстан готов делиться опытом в создании технопарков, ОЭЗ и сфере высоких технологий.

Особое внимание уделено культурно-научному взаимодействию. В вузах Татарстана обучаются около 340 студентов из КР, республика готова увеличить их число, особенно по инженерно-техническим направлениям.

Таалайбек Ибраев отметил, что кыргызтанские специалисты уже посетили энергообъекты Татарстана, в том числе Заинск, и ознакомились с современными технологиями. Он выделил перспективные направления сотрудничества: нефтехимия, машиностроение, энергетика, экологические проекты, медицина, а также интерес к полимерной продукции и опыту управления индустриальными парками, Иннополисом и технополисом «Химград».
