Общество

Осужденный на 15 лет и позже помилованный Айбек Калиев появился в Кыргызстане

В Бишкеке состоялась встреча министра энергетики Кыргызстана Таалайбека Ибраева с делегацией из Татарстана во главе с генеральным директором АО «Сетевая компания» Илшатом Фардиевым.

В составе делегации замечен и бывший глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, ранее осужденный на 15 лет лишения свободы по коррупционным статьям и впоследствии помилованный президентом.

Минэнерго
Фото Минэнерго. Осужденный на 15 лет и позже помилованный Айбек Калиев появился в Кыргызстане (первый слева)

Главной темой переговоров стало сотрудничество в энергетической сфере в рамках плана мероприятий на 2025-2027 годы. Обсуждались вопросы обмена опытом в эксплуатации электрических сетей, внедрения энергосберегающих технологий и повышения качества обслуживания потребителей.

По итогам встречи стороны подписали протокол. Визит татарстанской делегации продлится два дня, гости ознакомятся с деятельностью предприятий, входящих в состав ОАО «НЭСК». 
