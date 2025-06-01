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Власть

Переезд ГКНБ. Камчыбек Ташиев о ворах и политиках, которые были в его кабинете

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев во время церемонии переезда ведомства из старого здания в новое рассказал, кто из политиков приходил к нему в рабочий кабинет.

из соцсетей Откурбека Рахманова
Фото из соцсетей Откурбека Рахманова

В здании, расположенном на бульваре Эркиндик, в кабинет главы ведомства после задержания привозили и бывшего заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова, и вора в законе Камчи Кольбаева.

«Кольбаева сюда привозили, когда его впервые задержали, а затем арестовали. Я лично его допрашивал. Озвучил условия, после чего отпустил», — сказал Камчыбек Ташиев.

По его словам, в рабочем кабинете были экс-премьер-министр Феликс Кулов, бывший спикер Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев, другие министры и депутаты.

При этом глава ГКНБ уточнил, что из нынешнего состава кабмина и депутатского корпуса к нему в кабинет не приходило подавляющее большинство. «Среди нынешних 90 процентов не были у меня», — пояснил он и добавил, что в служебном кабинете не принимал чиновников, иностранцев и других посторонних лиц.

Напомним, ГКНБ переехал в новое здание.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331129/
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