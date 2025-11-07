12:37
Снимок с Кольбаевым лишил регистрации: позиция Кудрета Тайчабарова

На заседании ЦИК Кудрет Тайчабаров прокомментировал фотографию с криминальным авторитетом Камчи Кольбаевым, из-за которой ему отказали в регистрации кандидатом на досрочных выборах в Жогорку Кенеш.

По словам экс-чиновника, снимок сделан в 2021 году, когда возглавлял СЭЗ «Бишкек».

Кудрет Тайчабаров заявил, что тогда к нему обратились представители одного из заводов с жалобой на вымогательство «доли» со стороны членов организованной преступной группы — по $350 с каждого отправляемого по железной дороге вагона.

«Мы обращались в Генеральную прокуратуру и ГКНБ. Но, как я говорил, результата это не дало. Тогда приняли решение обратиться напрямую к Камчи Кольбаеву. Я встретился с ним и сказал: «Если вы называете себя патриотом, пусть железнодорожная ветка вернется государству, а ОПГ перестанет брать деньги с бизнеса», — сказал он.

По словам экс-чиновника, после разговора Камчи Кольбаев якобы пообещал «дать указание, чтобы никто не вмешивался в работу СЭЗ», а фотография, распространенная сейчас в Сети, сделана по инициативе самого криминального авторитета, «чтобы показывать ее тем, кто пытается давить на бизнес».

В Центризбиркоме в свою очередь сообщили, что решение об отказе принято на основании норм законодательства, согласно которым гражданин не может быть зарегистрирован кандидатом, если состоит или состоял на учете как лицо, имеющее отношение к преступной группе либо организации.

Сам Кудрет Тайчабаров заявил, что намерен обжаловать решение.
