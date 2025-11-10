Государству вернули 80 гектаров земель, связанных с ОПГ Камчи Кольбаева

В рамках расследования уголовного дела по фактам финансирования деятельности членов организованных преступных групп и легализации доходов, добытых преступным путем, установлены случаи вымогательства денег у представителей бизнеса. Эти средства предназначались для дальнейшего финансирования ОПГ Камчыбека Асанбека (Камчи Кольбаева).

По результатам следственно-оперативных мероприятий на баланс государства вернули 80 гектаров земельных участков в Иссык-Атинском районе Чуйской области.

Камчи Кольбаев (также известен как Коля-Киргиз и Камчи Бишкекский) — лидер организованной преступности Кыргызстана, вор в законе. Убит 4 октября 2023 года во время задержания правоохранительными органами.

На главной: фото ГКНБ — один из изъятых земельных участков.