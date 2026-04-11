В КР освободили казахстанца, подозреваемого в финансировании ОПГ Камчи Кольбаева

В Кыргызстане освободили казахстанца Ануара Жетыбаева, подозреваемого в финансировании ОПГ Камчи Кольбаева. Об этом сообщает Orda.kz со ссылкой на его адвоката Илью Астахова.

Отмечается, что гражданин РК арестован летом 2025 года и содержался в СИЗО ГКНБ.

Юрист Сауле Сейтимбетова сообщила, что Ануара Жетыбаева освободили по поручению президента Садыра Жапарова.

«Это стало возможным после обращений в разные инстанции Казахстана и Кыргызстана и СМИ, а еще благодаря кадровым перестановкам в верхушке спецслужб КР», — сказала она.

Уточняется, что ранее арестованного сначала отпустили под подписку о невыезде, сняв обвинения в финансировании ОПГ. Но на уровне нижестоящих инстанций волокита продолжалась. Дело прекратили только после отставки главы спецслужб.

Напомним, Садыр Жапаров 10 февраля отправил в отставку заместителя председателя кабмина и главу Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева.