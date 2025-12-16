08:57
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.10
Общество

Скончалась мать ликвидированного вора в законе Камчи Кольбаева Мая Алиева

Скончалась мать ликвидированного вора в законе Камчи Кольбаева Мая Алиева. Родственники семьи подтвердили эту информацию.

СМИ
Фото СМИ. Мая Алиева

Уточняется, что Мая Алиева умерла скоропостижно в 77 лет. Похороны состоятся сегодня в Чолпон-Ате.

Ранее матери Камчи Кольбаева следствие предъявило обвинение по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР. Суд первой инстанции признал ее виновной. Маю Алиеву приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с отсрочкой на один год испытательного срока.  

Защита матери ликвидированного вора в законе сообщала, что в обвинительном акте указан период легализации — с 2008 по 2022 год, при этом в списке есть имущество, купленное в 1998-м, его тоже хотят конфисковать.

4 октября 2023 года в Бишкеке в ходе спецоперации ликвидирован Камчи Кольбаев. Пресс-центр ГКНБ сообщил, что проводилось задержание лидера ОПГ, который оказал вооруженное сопротивление и был убит. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/354705/
просмотров: 702
Версия для печати
Материалы по теме
Скончался народный артист России, пианист и композитор Левон Оганезов
Скончался экс-депутат Жогорку Кенеша Бурибай Жураев
Более 26 гектаров земли, связанных с ОПГ Камчи Кольбаева, вернули государству
Государству вернули 80 гектаров земель, связанных с ОПГ Камчи Кольбаева
Скончался Джеймс Уотсон, получивший Нобелевскую премию за открытие структуры ДНК
Снимок с Кольбаевым лишил регистрации: позиция Кудрета Тайчабарова
Без шанса на мандат. Скандальный экс-чиновник тоже оказался на фото с Кольбаевым
В США скончался бывший вице-президент Дик Чейни
Фото с Камчи Кольбаевым. МВД проверяет возможные связи Ильяса Амангазиева с ОПГ
Выборы-2025. ЦИК отказала в регистрации кандидату за фото с Камчи Кольбаевым
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются снег и&nbsp;заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 декабря В Бишкеке ночью ожидаются снег и заморозки. Прогноз погоды на 15-17 декабря
Тест: насколько хорошо вы&nbsp;знаете творчество Чингиза Айтматова Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова
Нужны&nbsp;ли в&nbsp;Кыргызстане 11&nbsp;выходных дней в&nbsp;январе 2026&nbsp;года? Опрос Нужны ли в Кыргызстане 11 выходных дней в январе 2026 года? Опрос
В&nbsp;Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе В Кыргызстане отменили концерт российского певца Валерия Меладзе
Бизнес
MMarket и&nbsp;новогоднее чудо: скидки до&nbsp;60&nbsp;процентов и&nbsp;доставка подарков за&nbsp;день MMarket и новогоднее чудо: скидки до 60 процентов и доставка подарков за день
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выступил партнером олимпиады по&nbsp;финбезопасности МПЦ («Элкарт») выступил партнером олимпиады по финбезопасности
Скидка 30&nbsp;процентов от&nbsp;SAIMA! Успейте оставить заявку до&nbsp;15&nbsp;января Скидка 30 процентов от SAIMA! Успейте оставить заявку до 15 января
Фонтаны у&nbsp;ЦУМа сохранят и&nbsp;модернизируют в&nbsp;рамках нового проекта Фонтаны у ЦУМа сохранят и модернизируют в рамках нового проекта
16 декабря, вторник
08:39
Отмену концерта Валерия Меладзе в Бишкеке прокомментировали в Минкультуры Отмену концерта Валерия Меладзе в Бишкеке прокомментиро...
08:20
ЕС отметил значительный прогресс Кыргызстана по выходу из черного списка авиации
08:01
Скончалась мать ликвидированного вора в законе Камчи Кольбаева Мая Алиева
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
15 декабря, понедельник
23:39
Google начала тестировать функцию аудиоперевода речи в реальном времени
22:41
В Бишкеке зажгли новогоднюю елку
22:26
Бронзового призера Олимпиады из Казахстана отправили в колонию
22:03
Певица Мэрайя Кэри выступит на открытии Олимпийских игр 2026 года
21:40
Лувр временно закрылся из-за забастовки сотрудников музея