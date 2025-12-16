Скончалась мать ликвидированного вора в законе Камчи Кольбаева Мая Алиева. Родственники семьи подтвердили эту информацию.

Фото СМИ. Мая Алиева

Уточняется, что Мая Алиева умерла скоропостижно в 77 лет. Похороны состоятся сегодня в Чолпон-Ате.

Ранее матери Камчи Кольбаева следствие предъявило обвинение по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР. Суд первой инстанции признал ее виновной. Маю Алиеву приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с отсрочкой на один год испытательного срока.

Защита матери ликвидированного вора в законе сообщала, что в обвинительном акте указан период легализации — с 2008 по 2022 год, при этом в списке есть имущество, купленное в 1998-м, его тоже хотят конфисковать.