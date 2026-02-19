12:42
Экономика

Субъекты СЭЗ «Бишкек» перевезут на новую территорию

19 февраля глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской Республики Равшанбек Сабиров провел рабочую встречу с участием представителей министерств и ведомств, а также субъектов СЭЗ «Бишкек».

В ходе совещания были рассмотрены актуальные вопросы, связанные с переездом субъектов СЭЗ «Бишкек» на новую территорию, обеспечением необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры, а также созданием условий для бесперебойного осуществления их производственной и инвестиционной деятельности.

«Для нас принципиально важно обеспечить прозрачный и поэтапный процесс переезда субъектов СЭЗ «Бишкек» с сохранением стабильности их работы. Государство заинтересовано в создании современной инфраструктуры и комфортных условий для бизнеса. Мы будем сопровождать данный процесс в тесном взаимодействии с профильными министерствами и самими резидентами, чтобы гарантировать защиту их интересов и устойчивость инвестиционной деятельности», — подчеркнул Равшанбек Сабиров.

Особое внимание было уделено вопросам координации действий государственных органов и выработке согласованных решений, направленных на минимизацию возможных рисков и обеспечение последовательности организационных мероприятий.

По итогам совещания определены дальнейшие шаги и обозначены приоритетные меры по организации процесса переезда с учетом интересов государства и субъектов СЭЗ, а также необходимости соблюдения установленных сроков реализации инфраструктурных решений.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/362695/
просмотров: 425
