Фото с Камчи Кольбаевым. МВД проверяет возможные связи Ильяса Амангазиева с ОПГ

МВД приступило к проверке возможных связей несостоявшегося кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Ильяса Амангазиева с ОПГ. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Фото из интернета. Камчи Кольбаев и Ильяс Амангазиев

Отмечается, что следственная служба МВД зарегистрировала материал по факту распространения в интернете фотографии, «на которой гражданин А.И., заявлявший о намерении баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша, запечатлен вместе с лицом, известным как лидер организованной преступной группы».

В рамках проверки изучается информация о его возможных связях с участниками организованных преступных структур.

Напомним, 2 ноября Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов отказала в регистрации Ильясу Амангазиеву, который выдвигался кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу № 25. Согласно справке Главного управления уголовного розыска МВД, представлена фотография, на которой Ильяс Амангазиев запечатлен вместе с криминальным авторитетом Камчи Кольбаевым.