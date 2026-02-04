16:22
USD 87.45
EUR 103.33
RUB 1.14
Общество

Переезд Ошского базара: власти ответили на вопросы торговцев

Управляющий делами президента КР Каныбек Туманбаев, совместно с представителями мэрия Бишкека провел встречу с торговцами Ошского базара, посвященную вопросам предстоящего переезда рынка на новое место.

В ходе встречи предприниматели озвучили обеспокоенность отсутствием четкой и официальной информации о сроках и условиях переезда. По их словам, среди торговцев циркулируют противоречивые сведения, что усиливает тревожность и недоверие. Люди заявили, что не понимают, когда именно может состояться переезд, будет ли старый рынок закрыт и на каких условиях им предложат новые торговые места.

Один из торговцев отметил, что в настоящее время на Ошском базаре наблюдается резкое снижение покупательского спроса: посетителей стало значительно меньше, продажи упали, а доходы не покрывают текущие расходы. При этом, по его словам, торговцев продолжают штрафовать, несмотря на то что официального решения о закрытии рынка не принималось. 

Предприниматели подчеркнули, что ответственность за происходящее постоянно перекладывается между различными структурами, из-за чего они не могут получить однозначных ответов.

Читайте по теме
Билет в неизвестность: почему торговцы Ошского рынка боятся платного переезда

Отвечая на эти вопросы, Каныбек Туманбаев заявил, что власти не рассматривают вариант резкого или принудительного закрытия Ошского базара. По его словам, перенос возможен только после полного завершения строительства нового рынка и создания там всех необходимых условий для полноценной работы торговцев.

Он подчеркнул, что до момента готовности новой площадки торговля на Ошском рынке должна продолжаться. Речь идет о поэтапном и организованном переезде, который не приведет к остановке бизнеса и потере доходов. Все решения, связанные с переносом, будут приниматься и доводиться до предпринимателей в официальном порядке.

24.kg
Фото 24.kg. Каныбек Туманбаев

Комментируя жалобы на непонятные штрафы, Туманбаев отметил, что рынок официально продолжает функционировать, а вопросы контроля и соблюдения правил торговли относятся к компетенции муниципальных органов. При этом он заверил, что обращения торговцев будут дополнительно рассмотрены совместно с мэрией Бишкека, чтобы исключить необоснованное давление на предпринимателей.

Также управделами президента подчеркнул социальную значимость Ошского рынка, отметив, что для многих семей торговля является единственным источником дохода. 

Власти, по его словам, заинтересованы в том, чтобы процесс переноса прошел без социального напряжения.

Читайте по теме
Бесплатных мест не будет? Торговцы Ошского рынка требуют разъяснений у властей

Напомним, о планах переноса Ошского рынка власти Бишкека сообщают с 2023 года. Новый рынок строится на севере столицы, за пределами центральной части города. Проект предусматривает крупный торговый комплекс с крытыми павильонами, складскими помещениями, инженерной инфраструктурой и парковкой.

В конце января 2026 года сообщалось о начале реализации торговых помещений на новой площадке. При этом среди предпринимателей неоднократно возникали опасения, что переезд будет сопровождаться закрытием старого рынка до полной готовности нового объекта, а также тем, что торговые места будут предоставляться не бесплатно, а на платной основе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360593/
просмотров: 645
Версия для печати
Материалы по теме
Билет в неизвестность: почему торговцы Ошского рынка боятся платного переезда
Билет в неизвестность: почему торговцы Ошского рынка боятся платного переезда
Бесплатных мест не будет? Торговцы Ошского рынка требуют разъяснений у властей
Продажи коммерческих помещений на новом Ошском рынке стартуют в конце января
Новый Ошский рынок и Западный автовокзал готовят к запуску до саммита ШОС
Мы не берем ответственность за частную фирму: мэр о ситуации вокруг «Кут Строй»
Рейд на Ошском рынке: торговцы в слезах — «нам больше негде зарабатывать»
Под Кантом поезд сбил легковушку: кто виноват, рассказали в «Кыргыз темир жолу»
В Бишкеке ограничат движение у железнодорожного переезда на улице Панфилова
Рейд на Ошском рынке: оштрафованы торговцы и изъяты прилавки
Популярные новости
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Переход на&nbsp;12-летку. Что изменится в&nbsp;новом учебном году Переход на 12-летку. Что изменится в новом учебном году
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Бизнес
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле Миллион от «Оптима Банка» на Иссык-Куле
Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников? Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников?
MEGA напоминает о&nbsp;правилах цифровой безопасности MEGA напоминает о правилах цифровой безопасности
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
4 февраля, среда
16:03
Депутат предлагает обязать мужчин вносить средства на депозит на случай развода Депутат предлагает обязать мужчин вносить средства на д...
15:54
Участились факты мошенничества через WhatsApp-группы «JDC в Кыргызстане»
15:50
Переезд Ошского базара: власти ответили на вопросы торговцев
15:42
В Караколе опечатали 16 ломбардов за грубые нарушения законодательства
15:38
Правительство США развивает сотрудничество в сфере безопасности с Кыргызстаном