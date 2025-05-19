Глав госорганов Кыргызстана накажут за медленную работу с инвестпроектами

Адылбек Касымалиев в рамках расширенного совещания рассказал об итогах деятельности кабинета министров за четыре месяца этого года. Об этом сообщает его пресс-служба.

По ее данным, кабмин принимает комплексные меры, направленные на поддержку предпринимательства.

«Утвержден проект «Льготное кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства Кыргызской Республики», в рамках которого предпринимателям предоставляют займы с льготной процентной ставкой. Государство берет на себя часть процентной нагрузки по этим кредитам в виде компенсации. В рамках проекта «Экстренная поддержка микро-, малых и средних предприятий» предоставляют беспроцентные кредиты на 8,5 миллиарда сомов. На сегодня займы уже получили 11 тысяч 307 предпринимателей», — говорится в сообщении.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что до конца 2025-го планируется реализация 128 инвестиционных проектов.

«За каждым из присутствующих руководителей госорганов закрепляется личная ответственность за оказание содействия в реализации 128 проектов и решение возникающих проблем. В ближайшее время по этому вопросу организуют отдельное совещание. В случае замедления работы примут соответствующие меры», — сказал он, добавив, что общий объем привлекаемых инвестиций по этим проектам превышает $1,7 миллиарда, при этом создадут порядка 14 тысяч новых рабочих мест.