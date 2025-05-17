Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с президентом России 19 мая. Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

По его словам, он собирается созвониться с Владимиром Путиным в 10.00 по московскому времени.

Темами разговора станут прекращение конфликта в Украине, а также торговые вопросы:

«...Я буду говорить по телефону в понедельник с президентом России Владимиром Путиным. Темами разговора будут прекращение «кровопролития», которое убивает в среднем более 5 тысяч российских и украинских солдат в неделю, и торговля», — говорится в сообщении.

После этого Дональд Трамп планирует провести переговоры с Зеленским и представителями НАТО. По его словам, возможным итогом станет перемирие: «Надеюсь, это будет продуктивный день, будет достигнуто перемирие, и эта жестокая война, которой не должно было случиться, закончится».