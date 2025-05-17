21:33
USD 87.45
EUR 97.93
RUB 1.09
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с президентом России 19 мая

Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с президентом России 19 мая. Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

По его словам, он собирается созвониться с Владимиром Путиным в 10.00 по московскому времени.

Темами разговора станут прекращение конфликта в Украине, а также торговые вопросы:

«...Я буду говорить по телефону в понедельник с президентом России Владимиром Путиным. Темами разговора будут прекращение «кровопролития», которое убивает в среднем более 5 тысяч российских и украинских солдат в неделю, и торговля», — говорится в сообщении.

После этого Дональд Трамп планирует провести переговоры с Зеленским и представителями НАТО. По его словам, возможным итогом станет перемирие: «Надеюсь, это будет продуктивный день, будет достигнуто перемирие, и эта жестокая война, которой не должно было случиться, закончится».
Ссылка: https://24.kg/vlast/329466/
просмотров: 66
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения
Прямые переговоры России и Украины: первые комментарии Дональда Трампа
Экс-глава ФБР выложил фото с цифрами 8647: его обвинили в призыве убить Трампа
Дональд Трамп в 11-й раз стал дедушкой: внука назвали Александр
Впервые за последние 25 лет президент США встретился с главой Сирии
Пример Украины. Сирия просит Трампа снять санкции в обмен на сделку о недрах
Прямые переговоры РФ и Украины. Трамп допустил, что может прилететь в Стамбул
Трамп прокомментировал инициативу Путина о прямых переговорах с Украиной
Дональд Трамп прекратил финансирование исследований опасных вирусов
США вводят 100-процентные пошлины на все иностранные кинофильмы
Популярные новости
Путин назвал придурками власти стран, которые вводят санкции против России Путин назвал придурками власти стран, которые вводят санкции против России
Прямые переговоры. Встреча делегаций России и&nbsp;Украины завершилась: первые итоги Прямые переговоры. Встреча делегаций России и Украины завершилась: первые итоги
Рост цен. В&nbsp;Жогорку Кенеше требуют пересмотреть работу цементных заводов Рост цен. В Жогорку Кенеше требуют пересмотреть работу цементных заводов
Суд в&nbsp;Германии запретил называть Алишера Усманова владельцем яхты Dilbar Суд в Германии запретил называть Алишера Усманова владельцем яхты Dilbar
Бизнес
Royal Central Park: Гармония местной культуры и&nbsp;современной архитектуры Royal Central Park: Гармония местной культуры и современной архитектуры
ПОШЛА ЖАРА! Финальная распродажа смартфонов в&nbsp;О!Store&nbsp;&mdash; скидки до&nbsp;60&nbsp;процентов ПОШЛА ЖАРА! Финальная распродажа смартфонов в О!Store — скидки до 60 процентов
Возможны перебои в&nbsp;работе &laquo;Элкарт&raquo; и&nbsp;ELQR из-за обрыва каналов связи Возможны перебои в работе «Элкарт» и ELQR из-за обрыва каналов связи
Принимайте оплату легко&nbsp;&mdash; увеличивайте доход бизнеса с&nbsp;O!Bank Принимайте оплату легко — увеличивайте доход бизнеса с O!Bank
17 мая, суббота
21:30
SpaceX предложила заменить GPS спутниками Starlink для глобальной навигации SpaceX предложила заменить GPS спутниками Starlink для...
21:27
Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с президентом России 19 мая
21:18
Расширение проспекта Айтматова: теперь и заезд закрыли
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 мая: дожди с грозами
20:41
Посольство Узбекистана в КР прокомментировало ДТП с пострадавшей девушкой